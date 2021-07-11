Selahattin Demirtaş'tan iki kitap önerisi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunun Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan iki yeni kitap önerisi yaptı.

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan kitap önerilerinde bulundu.

27 yıldır cezaevinde bulunan şair İlhan Sami Çomak'ın yeni kitabı "Karınca Yuvası'nı Dağıtmak"ın okunmasını öneren Demirtaş, "İlhan Sami Çomak… Tam 27 yıldır suçsuz yere cezaevinde. Kocaman yürekli büyük bir şair. Bu kez kendi hayatını yazdı. Şiirleriyle bütün sınırları aşmış hayatını, dört duvarla çevrili hayatını... Özgür zamanlarda görüşeceğiz sevgili kardeşim, yüreğini ferah tut" notunu düştü.

İlhami Algör'ün geçtiğimiz günlerde raflarda yerini alan "Hisli Kirpi" kitabını da öneren Demirtaş, "Güzel bir kitap daha. Değerli İlhami Algör'den. Okumanızı tavsiye ederim" mesajını paylaştı.

Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz ay da 6 kitap önerisinde bulunmuştu. Demirtaş'ın geçen ay önerdiği kitaplar şunlar:

Burak Eldem- Tavuskuşu Güncesi

Ayşen Şahin-Olay Şöyle Oldu

Murat Uyurkulak- Hoca, Baba, Amca Ben

Remezan Bakur - Leyla Tiyarî,

Ece Temelkuran- Bu da Geçer

Levent Gültekin- Onurlu Çıkış