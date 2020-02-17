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Selahattin Demirtaş'tan HDP Kongresi mesajı

"Merak etmeyin biz de orada olacağız"

17 Şubat 2020 11:07

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunuldu. Kendi el yazısıyla yayımlanan notunda, HDP'nin 23 Şubat'ta gerçekleştireceği kongreye katılım çağrısında bulunan Demirtaş, "Merak etmeyin biz de orada olacağız; sesimizle, ruhumuzla" dedi.

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Merhaba değerli arkadaşlar 23 Şubat pazar günü Ankara Arena'da HDP Olağanüstü Genel Kurulu toplanacak. Merak etmeyin biz de orada olacağız; sesimizle, ruhumuzla. İstiyorum ki siz de orada olun; on binlerle.

"Zaten çok kişi gidecek, ben olmasam da olur,' demeyin. Sensiz hiç olmaz. Lütfen programınızı ona göre yapın ve o gün kongrede buluşalım. Herkese selamlar."

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