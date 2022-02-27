Selahattin Demirtaş'tan DBP kongresine mesaj: Her açıdan çok zor günlerdeyiz

Demokratik Bölgeler Partisi’nin, 6’ncı Olağan Kongresi'ne tutuklu siyasetçiler birçok mesaj gönderdi. Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, "Her açıdan çok zor günlerdeyiz. Bu zor günleri başı dik bir şekilde, başarıyla geçebilmemizin yegâne yolu mücadelemizde kararlı olmak, geri adım atmamaktır" dedi.

Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP), 6’ncı Olağan Kongresi Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlendi. “Örgütlü Toplumla Özgür Yaşama Doğru” şiarıyla gerçekleştirilen kongreye, HDP, SODAP, SYKP, TİP, Kürdistanî İttifak Partileri, HDK, DTK’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

"Halkın siyasi taleplerine cevap olabilmenin önemi her zamankinden daha çok artmıştır”

Ankara’da gerçekleşen kongreye cezaevlerinde tutuklu bulunan siyasetçiler de mesaj gönderdi. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nden gönderdiği mesajında, “Her açıdan çok zor günlerdeyiz. Bu zor günleri başı dik bir şekilde, başarıyla geçebilmemizin yegâne yolu mücadelemizde kararlı olmak, geri adım atmamaktır. Bugüne kadar bunu başarıyla yapan Demokratik Bölgeler Partisi'nin, bu kongreyle daha başarılı olacağına yürekten inanıyor, salonda bulunan herkesi, hücre arkadaşım Selçuk Mızraklı ile birlikte bir kez daha selamlıyor, özgür günlerde görüşebilmeyi diliyorum” ifadelerini kaydetti.

Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven ise kongre için kaleme aldığı mesajında, “İçinden geçtiğimiz olağan üstü bir süreçte kongremizi gerçekleştiriyorsunuz. Bütün insanların mevcut gidişattan rahatsız olduğu kapitalist modernitenin adeta bir ahtapot gibi bütün toplumu sardığı bu günlerde örgütlenmenin ve halkın siyasi taleplerine cevap olabilmenin önemi her zamankinden daha çok artmıştır” ifadelerini kullandı.

"Bu mücadelenin başarı dışında bir şans getirmeyeceği de çok açık”

Kandıra Cezaevi'nde 30 Ekim 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, ise DBP’nin kongresine gönderdiği mesajda, “Halkımıza, kadınlara ve mücadelemizin yarattığı değerlere güveniyoruz. Hep beraber başaracağız. Başta kadınlar olmak üzere, tüm halkımızın eski yıllarından beri amansız bir mücadele verdiğini biliyoruz. Bu mücadelenin başarı dışında bir şans getirmeyeceği de çok açık” dedi.

Sincan 3 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, Zeynep Ölbeci, Zeynep Karaman, Sibel Akdeniz ve Aynur Aşan tarafından DBP’nin kongresi için kaleme alınan mesajda ise, “Önümüzdeki süreçte demokrasi, özgürlük, barış ve adalet mücadelesini daha örgütlü yürütüp, dayanışma ve demokrasi cephesini güçlendirirsek kazanan bizler ve halkımız olacaktır. Onun için hem Kürt ulusal birliğini hem de Türkiye halkları ile demokratik birliği güçlendirme politikasında DBP’nin aktif bir rol oynaması önemlidir. Bu süreçten çıkışın halkımızın, halklarımızın özlem duyduğu bir geleceği inşa etmenin mümkün olduğunu biliyor ve kongremizin bu açıdan da önemli bir kararlaşmayı açığa çıkaracağına inanıyoruz” denildi.

Eski HDP Grup Başkanvekili ve eski Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ise, Sincan 1 No’lu Cezaevi’nden gönderdiği mesajında, “Bilinmelidir ki, tarih boyunca son sözü zulüm üzerinde yükselenler değil, zulme direnenler söyler. İçinden geçtiğimiz süreçte de direnenlerin son sözü söyleyeceğinize olan inancımızla kongremizi kutluyoruz” dedi.