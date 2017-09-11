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Selahattin Demirtaş, SEGBİS ile duruşmaya katılmadı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılamak' suçlamasıyla Diyarbakır 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SE

11 Eylül 2017 15:38

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, \'Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM\'yi alenen aşağılamak\' suçlamasıyla Diyarbakır 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmak istemediği için katılmadı. Mahkeme heyeti, davanın Diyarbakır 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde aynı suçtan açılan dava ile birleştirilmesine karar verdi.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın 9 Eylül 2015 tarihinde düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında \'Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM\'yi alenen aşağılamak\' suçunu işlediği iddiasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Edirne F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediği için Diyarbakır 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya çıkmadı.
Duruşmada söz alan Demirtaş\'ın avukatı Mahsuni Karaman, kanun hükmünde kararname ile sanığın suçu ve ceza süresine bakılmaksızın SEGBİS ile duruşmaya katılmasına mahkemenin karar verebileceği şeklinde bir düzenleme yapıldığını, bu düzenlemenin Anayasa\'ya aykırı olduğunu belirterek, mahkemenin kanun hükmünde kararname ile Ceza Muhakemesi Kanunu\'nda yapılan bu değişikliğin iptali için Anayasa Mahkemesi\'ne başvurmasını istedi.
Ara kararlarını açıklayan mahkeme, olağanüstü dönemde çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesi\'nin yargısal denetimine girmeyeceği göz önüne alınarak, Demirtaş\'ın avukatının Anayasa Mahkemesi\'ne başvuru talebini reddetti. Mahkeme, Demirtaş\'ın yargılandığı bu davanın Diyarbakır 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen dosyası ile fiili ve hukuki irtibatının bulunması nedeniyle, dosyanın 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde birleştirilmek üzere gönderilmesine karar verdi.

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