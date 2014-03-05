Selahattin Demirtaş: Polis niye Kürtçe konuşmuyor?

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Şimdi biz ne diyoruz: devlet kusura bakma sen Zazaca konuşacaksın, devlet olarak Kurmanci konuşacaksın. Polis niye Kürtçe konuşmuyor? Vatandaş Türkçe öğrenecekmiş. Polis, Zazaca öğrensin olmaz mı? Kıyamet mi kopar?” dedi.

Demirtaş, Dicle ilçesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada “Demokratik özerklikle kendimizi yöneteceğiz diyoruz, birileri bunu büyük bir korku olarak pompalamaya çalışıyor. Biz diyoruz ki: halk kendini yönetecek. Ne istiyorsanız o olacak. Parayı nereye harcamak istiyorsanız belediyeyle birlikte siz karar vereceksiniz" dedi.

"Piranlı kendi çocuğunu ana dilinde Zazaca eğitecek, okullarında Zazaca kitap okuyacak. Bunun neresi yanlıştır?" ifadesini kullanan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Demokratik özerklikle kendimizi yöneteceğiz diyoruz, birileri bunu büyük bir korku olarak pompalamaya çalışıyor. Biz diyoruz ki: Halk kendini yönetecek. Ne istiyorsanız o olacak, parayı nereye harcamak istiyorsanız belediyeyle birlikte siz karar vereceksiniz. Biz diyoruz ki: Piranlı kardeşimiz hastaneye gittiğinde derdini Zazaca anlatacak, belediyeye vergi dairesine gittiğinde Zazaca konuşacak. Oradaki memur da ya onun dilini öğrenecek ya da Zaza bir memur alacak."

‘Devlet olarak Kurmanci konuşacaksın’

Devletin, halkın dili ve kültürü neyse mecburen uyacağını bildiren Demirtaş, devlete düşenin halka hizmet etmek olduğunu kaydetti.



Bu topraklarda yaşayanların binlerce yıldır Kürtçe ve Zazaca konuştuğunu dile getiren Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"90 yıllık anlayış ne diyordu: 'Sen devlete uyacaksın, devletin dili Türkçedir, Türkçe konuşacaksın.' Şimdi biz ne diyoruz: devlet kusura bakma sen Zazaca konuşacaksın, devlet olarak Kurmanci konuşacaksın. Polis niye Kürtçe konuşmuyor? Vatandaş Türkçe öğrenecekmiş. Polis, Zazaca öğrensin olmaz mı? Kıyamet mi kopar? 90 yıldır vatandaş polisle askerle devlet memuruyla Türkçe konuşmaya zorlanıyor. Hele bir 90 yıl da böyle yapalım bakalım kıyamet mi kopar? Allah bizi böyle yaratmış, devlet değiştirmek istiyor."