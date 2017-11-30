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Selahattin Demirtaş o davadan da beraat etti

Dönemin Genelkurmay Başkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı

30 Kasım 2017 18:31

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e hakaret ettiği iddiasıyla Edirne Cezaevi'nde tutuklu yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için beraat kararı verildi.

İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Tutanaklara, başka suçtan Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yolladığı dilekçede SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmak istemediğini belirttiği yazıldı. Demirtaş'ı, Ercan Kanar ve Yıldız İmrek'in de aralarında bulunduğu 8 avukat temsil ederken, yaptığı şikayet ile soruşturmayı başlatan, daha sonra da şikayetinden vazgeçen emekli Genelkurmay Başkanı Nejdet Özel'i temsilen kimse duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz alan Demirtaş'ın avukatlarından Ercan Kanar, müvekkilinin Meclis'te de benzer içerikli konuşmalar yaptığını belirterek, "Olayın özü; dönemin Genelkurmay Başkanı olan mağdurun görev alanına girmeyen anadilde eğitim hakkı ile ilgili demeç vermesi nedeniyle müvekkilin eleştiri sınırları içinde kalan demecinden ibarettir. Bu durum ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Müvekkilimiz hakkında açılan davada düşme kararı verilmesini, mahkemeniz aksi kanaatte ise sanığın savunmasının alınmasına gerek görülmeksizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

 Söz alan diğer avukatlar da müvekkili Demirtaş'ın beraatine karar verilmesini istedi.

 Hakim Kerim Zafer Bakan, sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamasını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

Bir başka davadan da beraat etti

2015 genel seçimleri öncesi partisi tarafından Sancaktepe'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" 1 yıldan 3 yıla hapis cezası istemiyle İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Demirtaş, bu davadan beraat etmişti.

Ne olmuştu?

 Dönemin Genelkurmay Bşakanı Necdet Özel'in şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6 Ocak 2012 tarihinde İstanbul'da yaptığı konuşmada, "Genelkurmay Başkanı çıkmış, 'ana dilde eğitim olmaz.' Kim sana sormuş ki sen çıkıp cevap veriyorsun. Sen önce katliamların hesabını ver. Kürtçe ana dilde eğitim olmaz diyor. Senin rütben orgeneral olsa da bizim nazarımızda onbaşısın" sözlerini söyleyerek kamu görevlisine hakaret ettiği belirtiliyor.

 İddianamede, soruşturma aşamasında Demirtaş'ın SEGBİS sistemi ile ifadesinin alındığı belirtilerek, "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

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