Selahattin Demirtaş: Mahkeme o belgeyi vermiyor

T24

YSK'dan geri dönüş sinyali: Belgeleri getirirlerse adaylıkları kabul edilebilir

Demirtaş şunları söyledi:

Selahattin Demirtaş NTV’ye yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız bunun için girişimde bulunacaklar ama zaten mahkemelere başvurulmuştu. Ancak CMK’da yapılan değişiklik nedeniyle mahkemeler bu belgeyi veremeyeceklerini, infaz tamamlandıktan sonra ilgili kurumun bunu resen gözetmesini gerektiği söylendi.""YSK’nın kendi kararını gözden geçirme niyeti önemlidir. Önemsiz bir gelişme değil ama şunun anlaşılaması lazım; veto edilen arkadaşlarımızdan biri hariç hiçbirinin hukuki sıkıntısı yok. Türkiye’de memnu hakların iadesi müessesi yeni kanunla artık yok. YSK, yerel mahkemenin yetkisinde olmayan bir kararı bizden talep ediyor. Eğer bu kararlar mahkemeler tarafından verilmezse, YSK bildiği kararı terkararlayacak demektir. Aday arkadaşlarımız memnu hakların iadesi kararını almak için mahkemeye başvuracaklar. Fakat 1 ay önce Leyla Zana ile Hatip Dicle mahkemeye başvurdu. Dendi ki, 'CMK’da böyle bir düzenleme yok, memnu hakları iade etme gibi bir yetkimiz yok. İlgili kurum, infaz tamamlandıktan sonra bunu resen gözetir. Biz bununla ilgili belgeleri YSK’ya başvuru dosyasına ekledik. Türkiye’de memnu hakların iadesi belgesi artık verilmiyor. Olmayan, yasalarda bulunamyan bir kararı adaylar nereden getirecekler. Alamaz isek demek ki YSK kararında direnecek ve bu sıkıntılı durumun devam etmesi demek."