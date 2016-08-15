Selahattin Demirtaş: Kayyum atanacak belediyelerde erken seçim yapılsın

Belediyelere kayyum atanmasını öngören düzenlemenin de içinde olduğu Torba Tasarı yarın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Tasarıya karşı Diyarbakır’da geniş katılımlı bir basın açıklaması yapıldı. Tasarıya tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçilmiş belediyelere atanacak kayyumların fiilen çalışamayacaklarını söyledi. “Hodri meydan” diyen Demirtaş, “Kayyum atanacak belediyelerde erken yerel seçim yapılsın” dedi.

Belediyelere kayyum atanmasını öngören düzenlemenin de içinde olduğu Torba Yasa Tasarısı yarın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Konuyla ilgili Diyarbakır’da geniş katılımlı bir basın açıklaması yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan açıklamaya Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, belediye eş başkanları, HDP milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerinin yanı sıra belediye çalışanları ve birçok yurttaş katıldı.

Demirtaş: Sandıkla gelen sandıkla gitsin

İmc'de yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, burada yaptığı konuşmada hem hükümete hem de muhalefete uyarılarda bulundu.

Demirtaş’ın konuşması şöyle:

“Bizim beklentimiz bu yasanın Meclis Genel Kurulu’ndan geri dönmesi, ama biliyoruz ki karşımızda vicdanını, siyasi ahlakını yitirmiş bir iktidar var. Yaptığımız her uyarı, ülkenin selameti için yerinde ve makul öneriler olmasına rağmen sırf HDP’den, DBP’den, muhalefetten geldi diye kulaklarını tıkayan bir iktidar var.

“Eğer sözümüzü dinleseydiniz her gece Hz. Muhammet’i rüyasında gördüğünü söyleyen bir salya sümüğün peşinden gitmezdiniz. O dönem paralel yapının KCK adı altında tüm seçilmişleri içeri atarken ‘Bir gün sizi de içeri atarlar’ diye uyarmıştık. Ama o zaman hükümet ne diyordu, ‘Paralel devlet KCK’dir’ diyordu. Gün geçti, devran döndü, kimin ne olduğu açığa çıktı. Hakikat, doğru kim tarafından söylenirse söylensin ciddiye alsaydınız bunlar olmazdı.

“Bir kez daha tarihi doğruları söylüyoruz. Halkın iradesini gasp etmeniz fiilen mümkün değil. Parmak sayınız yetse bile siz o kayyumu çalıştıramayacaksınız.

“Belediye çalışanlarına, sendikalara, barolara, sivil toplum örgütlerine çağrı yapıyoruz. Halkın, sizin seçtiğini belediyeyi tanımayıp memur atayan kayyumu tanımayın. Halk onları çalıştırmayacaktır. Kendi başına atanmış bir diktatörü çalıştırmayacaktır.

“Siz belediyelerin çalışmadığını mı düşünüyorsunuz? Hodri meydan! O zaman gelin kayyum atamak istediğiniz her yerde erken yerel seçim yapalım. Belediyelerin halk tarafından tepki gördüğünü söylediğiniz yerlerde seçimi tekrarlayalım. Sandıkla gelen sandıkla gitsin.

“CHP’nin politikası, AKP’yi kurtarma politikasıdır”

“Ama sizin derdiniz başka. Derdiniz Kürt’le. Kürt adına, Kürtlük adına hiçbir şeyi kabul etmiyorsunuz. Daha önceleri Türkiye Türklerindir deniyordu, şimdi ise Türkiye AKP’nindir diyorsunuz. AKP’yi beğenmemek ülke düşmanlığı değildir. Ana muhalefet ve yavru muhalefet partileri yeni kurulacak devletten pay almak için her türlü faşizmi göze almış durumda. CHP’nin ortaya koyduğu politika AKP’yi kurtarma politikasıdır.

“Kayyum atanacak bir belediye varsa önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne atayın. İtiraf etti, ‘Gülen’e bir sürü arsa tahsis ettim’ dedi. Başlayacaksanız oradan başlayın. Belediyemiz Gülen örgütüne bir metre kare arsa vermemiştir, hiçbir örgüte vermemiştir. Ama çıkaracağınız yasaya göre Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya başta olmak üzere tüm AKP’li belediyelere kayyum atamanız lazım. En büyük terör destekçileri bunlardır. Gülen örgütüne neler neler aktardılar, örtülü ödenekler aktardınız.

“Kanunlar sana işlemiyor; ‘Allah affetsin’ diyorsun”

“Terör örgütüne yardım yataklık etmekten biri yargılanacaksa ilk önce senin tutuklanman lazım. ‘Allah affetsin’ diyorsun. Kanunlar sana işlemiyor, ancak ‘Allah affetsin’ diyorsun. Bu dünyada hesap vermeyecek misin?

“Sıradan bir memuru cemaate bulaştı diye görevden alıyorsun, sen hükümet olarak 12 yıl boyunca devletin tüm imkanlarını seferber etmişsin, şeyhi uçuran sizsiniz, belediyesine kayyum atanacak olan biziz. Böyle bir adalet var mı? CHP ne der bilmiyoruz ama biz yok sayacağız. Kayyum hiç bir belediyeyi çalıştıramayacak. Nereden biliyoruz. Seçilmişleri gözaltına almak için harekete geçen tank ve uçakların karşısında direnilmesinden biliyoruz. Gayri meşru bir şekilde seçilmişlere yönelenlere karşı direnmek nasıl meşru ise sizin darbenize karşı direnmek de meşrudur.

“Erdoğan sanıyor ki bizim davamız yıllardır ittifak yaptığı fırıldak Gülen cemaati gibidir. Kusura bakmayın biz sizin gibi değiliz. 40 bin kişi gözaltına alındı, biri de çıkıp ‘Ben Gülenciyim’ diyemedi. Bizden 10 bin kişi cezaevine atıldı hiçbiri de ‘Ben bu davanın içinde değilim’ demedi.

“Bize kötülük yapanlara karşı kurbanlık koyun gibi duracak halimiz yok. Biz güçlüyüz, bu anlayışa karşı direneceğiz. AKP, Meclis’e girdiğimiz 2007 yılından bu yana bizi bitirmeye çalışıyor, ama başaramadı, başaramayacak. Sen yenileceksin, çünkü haklılığın yok, geçerliliğin yok.

Sivil toplum örgütlerine çağrı

“Buradan tüm sivil toplum örgütlerine çağrı yapıyorum. Kayyumdan mı halk iradesinden mi yanasınız? Renginizi belli edin. Herkesin tarafını bilmek istiyoruz. Yarın öbür gün kayyum gelirse bundan nasıl nemalanırız, eskisi gibi nasıl rant alanına çeviririz belediyeleri diyen varsa bilelim. Kayyum atanmak isteyen varsa, kimdir bilmek istiyoruz.

“Baroları, sendikaları göreve çağırıyoruz. Onlarla çalışacak mısınız, onlarla işbirliği yapacak mısınız? Halkımız da her şeye hazır olmalıdır. Bu kadar aleni olarak el konulmasına sessiz mi kalacağız? Yasa yarın görüşülecek. Bu çılgınlığın meclis genel kurulundan geri dönmesini umuyoruz.

“Mecliste sert bir muhalefet yürüteceğiz. HDP grubu olarak parlamento içinde elimizden geleni yapacağız. Ancak parlamento dışında da meşru direnme hakkımızı kullanacağız. Bu herkes için geçerlidir. Asla yılma, geri adım atma, moral bozmak yok. Büyük coşkuyla mücadele edeceğiz.”

Tuncel: Bizim için yok hükmünde

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de, kayyum ataması ile ilgili yasanın geçmesi halinde kendileri için bunun yok hükmünde olacağını kaydetti.

Kışanak: Bu yerel demokrasiyi tasfiyedir

Kışanak ise, Meclis Genel Kurulu’na gönderilen Torba Yasa tasarısının içinde demokrasiyi tasfiye edecek gizlenmiş hükümler bulunduğunu söyledi.

Bu konuda kamuoyunu uyarmak istediklerini, bunun ağır sonuçları olacağını vurgulayan Kışanak, şöyle konuştu:

“Bir garabet olan yasa ygültan kışanakapma şekli uydurdular ve torbanın içine her şeyi koydular. Ülkemizde zaten tartışmalı olan demokrasimiz ile ilgili sonuçları ağır olacak çok sayıda madde gizlenmiş. Halkın oylarıyla gelen belediye yönetimlerini tasfiye etmek istiyorlar. Herhangi bir nedenle suç işleyenler hakkında yaptırım yapma derdinde değiller. Zaten bunu yapıyorlar.

“İçişleri Bakanlığı kararıyla belediye eşbaşkanları, meclis üyeleri yargı kararı olmadan görevden alındı, tutuklandı. Bu yasa bir bütün olarak belediye eşbaşkanları, encümenleri ve meclisini tasfiye etmektir. İçişleri Bakanlığı eliyle atanan memurlar isterse encümenler toplanacak, valiliğe bağlı kurumlarca yönetileceklerdir. Bu yerel demokrasiyi tasfiyedir. Anayasa ile belirlenen hakları tasfiye ediyorlar.

“Seçme seçilme hakkı anayasadan gelen bir hak. Torba Yasa bu hakkı ihlal ediyor. Anayasa ‘Mahalli idareler seçimle iş başına gelmiş kamu tüzel kişiliğidir’ diyor. Bu maddeyi de yok sayan bir yasadır. 3’üncü olarak yine Anayasa’da ‘Egemenlik milletindir’ diyor.

“Eğer Amed, Şırnak, Yüksekova, Silopi, Cizre halkı bu milletten sayılmıyorsa çıkıp söyleyin. Seçimlerde iş başına getirdiği yönetimler vasıtasıyla göreve geliyorlar. Aynı şekilde kamu yönetimi ve merkezi ve yerel yönetimlerle yönetilir hükmünü de ortadan kaldırıyor. Bu yasa Deli Dumrul Yasası. ‘Canımın istediğini yaparım’ yasasıdır. Seçme seçilme hakkını da yerel demokrasiyi de ortadan kaldırma yasasıdır.

“Tasarının geri çekilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi acil ve elzemdir. Sonuçları ağır olacaktır. Bu darbelerden çok büyük deprem etkisi yaratacaktır. Güya ortak ses, ortak akıl oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de Kürt halkı yok, ‘Sizi dikkate almıyoruz’ diyorsanız buna kargalar bile güler.”