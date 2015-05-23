Demirtaş: Onlar televizyona çıktığında elektriği ziyan etmeyin, kapatın

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümeti eleştirirken "Onlar televizyona çıktığında elektirği ziyan etmeyin, kapatın, iki defa kâra girersiniz" dedi.

Demirtaş, İzmir'deki HDP mitinginde konuştu. Yunanistan'ın sosyalist iktidar partisi Syriza'nın temsilcisi de mitingi izleyenler arasında yer aldı.

Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Siz üretiyorsanız adil bir paylaşımla siz yönetin istiyoruz. Bursa'da metal işçilerinin başlattığı direnişe İzmir'deki işçiler de ses vermeli. İzmir'deki işçilerde "işçiler ayakta" demeli.

Bizler farklı kimliklere sahibiz Bunu değiştirmek istesek de değiştiremeyiz. Değiştirmek de istemeyiz. AKP'nin kıskırtıcı söylemlerine kanmayın. Onlar yuhalattıkça siz birbirinize sarılın.

HDP'nin uzattığı kardeşlik elini her yerde tutun ki, iktidarın bütün kirli oyunları boşa düşsün.

Onlar televizyona çıktığında elektirği ziyan etmeyin, kapatın. İki defa kara girersiniz.

Size bağırarak çağırarak öfkeyle hakaret etmelerini izlemeyin. Yalandan başka ellerinde malzeme kalmadı çünkü.

Oy vermenizi istediğimiz parti Türkiye'nin en demokratik programını ortaya koydu.

İzmir'den bir kez daha aynısını söyleyüyoruz. Meydanlarda ne söylediysek 8 Haziran'da da aynısını söyleyeceğiz. Az oy alan partilerin de parlamentoya gelmelerini sağlayacağız. Baraj sıfır olmalı.

Yargı, kolluk, medya onların ellerinde. Her yer AKP devletine dönüştürülmek isteniyor.

Sarayın yüksek pencerelerinden halkı hor görerek barış getiremezler. Bizler bu ülke Suriye olmasın istiyoruz.

IŞİD barbarlığı bunların lojistik desteğiyle ilerliyor. Zannediyor musunuz IŞİD yönünü buraya dönemeyecek? IŞiD barbarlığına dur diyebilen tek bir yer var. Rojava ve Kobane. Onlar farklılıklarıyla bir arada kazandılar.

