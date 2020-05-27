Selahattin Demirtaş'ın kardeşi 'Demirtaş Bakkaliyesi'ni anlattı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ‘Demirtaş Bakkaliyesi’ni anlattı.

Ailesine ait bakkal dükkanı önünde Selahattin Demirtaş’ın çocukluk fotoğrafını paylaşan Süleyman Demirtaş, “Demirtaş Bakkaliyesi. Yönetim kurulu başkanı Nurettin’di, ki camda adı yazar. Selo o zamanlar denetleme kurulundaydı. Sonra başkan oldu. Ben de icra kurulu başkanı gazıyla sabahları açan, akşamları da kapatandım. Anahtar bendeydi, havam vardı yani :)” diye yazdı.

Süleyman Demirtaş, “Sonra bakkala ne oldu?” diyen bir takipçisine ise, “Sonra @kocholding’den Ali diye bir arkadaş geldi. Migros diye bir market açacağız dedi. Rica etsek kapatır mısınız dedi. Gençti, girişimciydi kıramadık. Kapattık” yanıtını verdi.

Selahattin Demirtaş’ın Süleyman Demirtaş dışında Nurettin, Bahar, Şadiye, Nurcan, Aygül isimlerinde dört kardeşi daha var.