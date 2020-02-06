Selahattin Demirtaş'ın HDP üyeliği düşürüldü iddiası

Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın bu ay yapılacak kongrede PM üyeliğine seçilmesi beklenirken aldığı hapis cezası nedeniyle parti üyeliğinin düşürüldüğü ileri sürüldü. Siyasi yasaklı konuma da gelen Demirtaş adına avukatlar aracılığıyla yasağın kaldırılması için başvuru yapılması gerekiyor

23 Şubat’ta Ankara Arena’da yapılacak HDP 4’üncü Olağan Kongresi öncesinde eş genel başkanlığa aday olmak isteyen parti üyeleri için başvuru süreci başladı. Kongrede eş genel başkanların yanı sıra Parti Meclisi (PM) ve Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlenecek.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Kongre takviminde sona gelen ve ay sonunda büyük kongreyi toplamaya hazırlanan HDP’de yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın parti tüzüğünde yer alan ‘İki dönemden fazla üst üste aday olunamaz’ hükmü esnetilerek yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçilmesi bekleniyordu. Edinilen bilgiye Selahattin Demirtaş’ın ‘propaganda’dan aldığı ancak daha sonra bozulan hapis cezası adaylığına engel oldu. Hüküm kararının ardından Demirtaş’ın parti üyeliğinin düşürüldüğü, ancak avukatlarının ise bozulan cezanın ardından siyasi yasağının kaldırılması konusunda bugüne kadar başvuru yapmadığı öne sürüldü.

İki isim daha adaylığını açıkladı iddiası

Mevcut Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin yeniden bu görev için aday olacağı öğrenilirken iki ismin daha adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi. Bu isimlerden ilki eski Mardin İl Başkanı Musa Alkan oldu. Alkan, “Değişim şart” sloganı ile adaylığını açıkladı. Eski HDP Van İl Yöneticisi Mahir Devrim Kılıç da adaylığını açıkladı.

HDP’de mevcut Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın ‘yeniden adaylık’ görüşünü bildirdiği partide bu isimlerin başvuruları ‘Mutabakat Komisyonu’nda masaya yatırılacak. Bu komisyonda yapılacak tartışmaların ardından ya iki ismin adaylığı kabul edilecek ya da mevcut milletvekillerinden iki isme adaylık teklifi götürülecek.