Selahattin Demirtaş'ın avukatları montajlı paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu

3 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Türkiye'nin birçok yerinde başlayan orman yangınlarıyla ilgili, müvekkillerinin konuşmalarını montajlayarak sosyal medyada hedef gösteren kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Demirtaş'ın 2015'teki bir konuşmasının çarpıtılarak orman yangınlarıyla ilgili hedef gösterilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Demirtaş'ın avukatlarından Hadi Cin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanındaki yangınlar ve seller yüreğimizi parçalarken müvekkilimiz Sayın Demirtaş'ı suçlamaya yeltenen bazı medya(!) organları hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Açıklamada, Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın önceki yıllarda yaptığı konuşmaların sürekli çarpıtıldığı belirtildi. Müvekkilleri Demirtaş'ın 2015 yılında yaptığı konuşmaların çarpıtıldığı belirtilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Pusuda nefret yayma fırsatı bekleyen, her türlü insani değer ve inançları ayaklar altına alan bu çevreler, ülkemizde bir felakete dönen orman yangınlarını fırsat bilmiş ve müvekkilimizin 2015 yılında yaptığı bir konuşmasından sadece 2 cümlesinin yer alacağı şekilde bir video oluşturmuş ve sosyal medyada paylaşmıştır. Twitter'da paylaşılan video yüzbinlerce kez görüntülenmiş, yüzlerce kez paylaşılmış ve tweet'in altında çok sayıda nefret söylemi, hakaret ve başkaca suçlara konu ifadelerle yorumlar yapılmıştır. Nitekim yangın bölgelerinde yol kesme, kimlik kontrolü yapma, darp gerçekleştirme ve araçlara zarar verme suçlarının azmettiricileri de bu tür kışkırtma ve provakatif haber ve paylaşım yapanlardır."

"Suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç uydurma, hakaret ve iftira suçlarını oluşturan yazı, resim ve söz içeren paylaşım ve haberlere karşı her türlü hukuki yollara başvurulacaktır" denilen açıklamada, "Misvakcaps, Akit ve Takvim isimli yayın kurumlarının müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'a yönelik yayınlarıyla ilgili suç duyurusu, erişim engeli başvurusu yapılmış olup, tazminat davaları da açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.