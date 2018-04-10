Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşıma hapis ve fidan dikme cezası

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, sosyal medyadan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle mahkemelik olan Dilek Bozkurt Özgenç, 1 yıl 3 ay hapis ve 200 fidan dikip, 6 ay bakımını yapmakla cezalandırıldı.

Antalya\'da yayımlanan derginin imtiyaz sahibi Dilek Bozkurt Özgenç, 17 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya hesabından HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş ile ilgili paylaşımda bulundu. Özgenç, paylaşımının altına \'Karadeniz\'e girmek zordur. Adama silahla dans ettirirler\' yorumunu yazdı. Bu paylaşım, yüzlerce kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar paylaşıldı.

Bu durumdan haberdar olan Demirtaş\'ın avukatları, Özgenç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Özgenç hakkında dava açıldı. Antalya 16\'ncı Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmada Dilek Bozkurt Özgenç\'e, paylaşımı ve yaptığı yorum nedeniyle \'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama\' suçundan 1 yıl 6 ay hapis ile \'hakaret\'ten 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bakımını yapma cezası verildi. Mahkeme heyeti, Özgenç\'e verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezasını \'iyi hal\' nedeniyle 1 yıl 3 aya indirip, 5 yıl süreyle suç işlememe koşuluyla hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

\'HAKİM TEHDİT EDİLDİ\' İDDİASI

Karara çok şaşırdığını belirten Dilek Bozkurt Özgenç, espri amacıyla yaptığı yorum ve paylaşımın ardından verilen kararı doğru bulmadığını söyledi. Özgenç, Karadeniz insanının esprili olduğunu ve Karadenizli olduğu için espri yapmak istediğini kaydetti. Bilirkişi raporlarında ortada suç unsuru olmadığının da raporlandığını belirten Özgenç, “Duruşmada hoş olmayan şeyler vardı. Bunlar da resmi olarak zabıta geçti. Avukat hanım, mahkemeye hitaben, \'Eğer bugün beraat kararı verilecek olursa bu kararı basına vereceğiz\' diyerek, adeta mahkemeyi tehdit edercesine hoş olmayan, hem mesleğe hem de mahkemeye yakışmayan birtakım söylemlerde bulundu. Hakim baskı altında kalmış olabilir, sonuçta neticesinde insandır. Bu kararın etkisi altında kaldığını düşünüyorum açıkçası\" diye konuştu.

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