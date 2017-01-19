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Selahattin Demirtaş için ilk beraat kararı verildi

Kararda, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi

19 Ocak 2017 18:54

Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Mardin'in Midyat İlçesinde açılan, 'Terer örgütü propagandası yapma' davasında beraat kararı verildi. Karar, dokunulmazlığı kalktıktan sonra hakkında yargılamalar başlayan Demirtaş için verilen ilk beraat kararı oldu. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Diyarbakır'da sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken yaptığı konuşmadan dolayı, Mardin'in Midyat İlçesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan açılan davaya bugün devam edildi. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ve avukatların hazır bulunduğu duruşmaya Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katıldı. 

Demirtaş ve avukatların savunmasından sonra kararını açıklayan mahkeme, 'suçun yasal unsurları oluşmadığından' berat kararı verdi. Bu, hakkında 102 fezleke bulunan ve dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargılanmasına başlanan Demirtaş için verilen ilk beraat oldu.

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