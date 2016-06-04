Selahattin Demirtaş: Hiçbir zalim diktatör sonuna kadar kalmıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Hepiniz bugünkü direnişiniz için selamlıyorum. Siz nasıl zafere gideceğinizi biliyorsunuz. Teslimiyet ihanete direniş zafere götürür” dedi. Yasaklara rağmen sokaklarda olmaya devam edeceklerinin belirten Demirtaş, "Hiçbir zalim diktatör sonuna kadar kalmıyor" ifadesini kullandı.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Demirtaş'ın Adana’daki mitingde yaptığı konuşmasının satır başları şöyle:

“Hodri meydan”

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, "Adana halkı sabahtan beri Saray'ın zulmüne direniyor. Diyor ki, halk arkalarında değil. Ama görsün ki bu halk bütün baskı ve şiddete rağmen burada" diyerek Erdoğan'a selendi.

Demirtaş, Erdoğan'a yönelik, "Kendine güveniyorsan hodri meydan diyoruz. Bir miting yaptığında bütün emekçilere işçileri zorla mitinge çağırıyorsun. Polise sivil elbise giydirip sanki halkmış gibi gösteriyorsun. Buna rağmen bizim topladığımız kitleyi toplayamıyorsun. Bundan dolayı halkla buluşmamız engelliyorsun. Gaz sıkmakla insanların yüreğindeki yangını söndüremezsiniz" diye konuştu.

“İnadına sokakta olacağız”

Bütün yasaklara rağmen inadına sokaklarda olmaya devam edeceklerinin altını çizen Demirtaş, "Çünkü meydanlar Cumhurbaşkanı'nın malı değildir. Nerede bir zulüm varsa orada direnmeye devam edeceğiz. Madem Saray'daki diyor halk beni getirmiş bu halk onu geri götürmeyi de bilir. Hiçbir zalim diktatör sonuna kadar kalmıyor" diye devam etti.

“Teslimiyet ihanete direniş zafere götürür”

Dokunulmazlıklara da değinen Demirtaş, şöyle devam etti: "Tek milletvekilimiz bunların barbarca siyasetleri önünde bas eğmeyecek. Siz nasıl cesurca direniyor ve baş eğmiyorsanız biz de baş eğmeyeceğiz. Halk bunların kabusu oldu. Zulmün haddi hesabı yok. Türkiye'nin her yerinde inanılmaz bir öfke. Ülkeyi adeta barut fıçısına çevirmiş. Genç arkadaşlar belki de bu dönemin kahramanlık öyküsünü yazdılar. Ev mal mülk geri gelir ama onur gelmez. Hepiniz bugünkü direnisiniz için selamlıyorum. Siz nasıl zafere gideceğinizi biliyorsunuz. Teslimiyet ihanete direniş zafere götürür."

Bir kişi yaralandı

Demirtaş'ın konuşmasının ardından miting sona ererken dağılanlara polis yeniden müdahale etti.

Olaylar sırasında 65 yaşındaki Hacı Şeyhmuz İnal ayağına isabet eden gaz kapsülü sonucu yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan İnal'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çatışmalar mahalle aralarında sürüyor.