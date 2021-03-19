Selahattin Demirtaş: Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP budur

Demirtaş, seçimleri işaret ederek "Ve hiç kimse unutmasın ki, önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil, HDP’liler belirleyecek. Bu da HDP’lilerin, zalimleri gömeceği yerdir" derken, şu fotoğrafı paylaştı:
Demirtaş, "Sonuç ne olursa olsun, demokrasi ve barış yolundan asla sapmayacağız. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürecek ve mutlaka kazanacağız" ifadesini kullandı.
"Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur"
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine de değinen Demirtaş, şöyle yazdı:
"Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur."