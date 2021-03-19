Selahattin Demirtaş: Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP budur

4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruya ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş, HDP Genel Merkezi'nin fotoğrafını paylaşarak "Kapatmak istedikleri HDP budur" derken, "Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur" diyerek HDP mitinginden bir fotoğrafı paylaştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar. İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. "Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız" dedi.

Sonrasında "Kapatmak istedikleri HDP budur" diyerek HDP Genel Merkezi'nin fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur" diyerek mitingden bir fotoğraf paylaştı.