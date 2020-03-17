Selahattin Demirtaş'tan Koronavirüs açıklaması: Her türlü tedavi ücretsiz yapılmalı, özel hastanelerin de kamu hastanesi statüsünde hizmet sunması sağlanmalı

4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye de yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Her türlü tedavi ücretsiz olarak yapılmalıdır. Özel hastanelerin de kamu hastanesi statüsünde hizmet sunması sağlanmalıdır" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Koronavirüs salgınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Tüm insanlığın içinde bulunduğu bu zor zamanlarda, yaşanılanları içeriden, kısıtlı imkanlarla da olsa takip etmeye çalışıyoruz. Tüm toplumun en yüksek dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmesi, salgınla mücadelede çok önemli noktalardan biridir" ifadelerini kullandı.

Devlete çağrıda da bulunan Demirtaş, "Devlet ile halk işbirliğinin açık, şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi olmazsa olmazdır. Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir iş birliği sağlanmalı, toplum kendisinden bir şey saklanmadığından emin olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın ifadeleri şöyle:

"Her türlü tedavi ücretsiz olarak yapılmalıdır. Özel hastanelerin de kamu hastanesi statüsünde hizmet sunması sağlanmalıdır. Tüm ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddeleri, temizlik malzemeleri, ilaç ve medikal malzemeler ücretsiz şekilde dağıtılmalıdır. Herkese yeterli miktarda ücretsiz elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon görüşmesi hakkı tanınmalıdır.

Kamu ve özel sektör çalışanlarına ücretli izin, işsizlerin tamamına işsizlik maaşı verilmelidir. Esnafların tüm vergileri, harçları ve iş yeri kiraları ertelenmelidir. Her yurttaşımızın öncelikli duygusu ve amacı, yakın çevresinden başlayarak tüm toplumu korumak olmalıdır. ‘Sadece kendimi korurum, gerisi beni ilgilendirmez’ diye düşünmek hem hatalı hem de nafile bir yaklaşımdır.

Alınması gereken tüm önlemlere en üst düzeyde uyulmalı, bunun yanı sıra dayanışma duygusu ve tüm dünya ile kardeşlik bağları güçlendirilmelidir. Korku ve paniğin değil, virüsle mücadele için en büyük dayanışmayı göstermenin zamanıdır. Her bir yurttaşımız emin olmalı ki, bu zorlu günleri de aşacağız. En güçlü dayanışma duygularımızla birlikte sıcak selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz."