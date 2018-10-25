Selahattin Demirtaş hâkim karşısında: Bu koşullarda savunma yapmak istemiyorum

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın, 9 Mayıs 2015'te Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a yönelik 'iftira' suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi. Demirtaş, duruşmaya Edirne Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı ve "Bu koşullarda savunma yapmak istemiyorum. Kayseri'ye gelip, iddialara yüz yüze cevap vermek istiyorum" dedi.

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yüksekdağ da sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı.



Duruşmada, avukat olduğunu ve şu anda maddi geliri olmadığını ifade eden Demirtaş, mahkeme hakiminden iddianamenin baştan sona okunmasını istedi. İddianameyi okuyan hakim; 9 Mayıs 2015'te Yenidoğan Mahallesi'nde HDP seçim bürosuna gece yarısı saldırı olduğunu ve camların kırıldığını, dönemin HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın verdikleri dilekçe ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın olaya kayıtsız kaldığını ve azmettirici olduğu iddiasıyla soruşturma açılmasını talep ettiklerini söyledi. Hakim okuduğu iddianamede; yapılan soruşturma sonucu Kulular hakkında takipsizlik kararı verildiği ve Demirtaş ile Yüksekdağ'ın verdikleri dilekçe nedeniyle İbrahim Kulular'a yönelik 'iftira' suçu işlediklerinin anlaşıldığı görüşlerine yer verildiğini belirtti.



Savunma için süre istediğini belirten Demirtaş ise "12 yıl parlamenterlik yaptım, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 kez aday oldum, en büyük partilerin birinde eş başkanlık yaptım, sizin mahkemede sanık olarak yargılanmam ciddi bir meseledir. Savunma için süre istiyorum" dedi.



Mahkeme hakimi ise iddianamenin sanığın çok önce eline geçtiği gerekçesi ile Selahattin Demirtaş'ın süre isteğini geri çevirdi. Susma hakkını kullanmak istediğini belirten Demirtaş, "Hakkımda dava açıldığı günden bu yana adil yargılama ilkelerince, bizzat mahkeme huzurunda savunma yapma talebim ısrarla reddedildi. Yargılamanın uzamasının tek nedeni, benim Edirne'den Kayseri'ye getirilip huzurda savunma yapmama izin verilmemesidir. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Kayseri'ye gelip yüz yüze iddialara cevap vermek istiyorum. Bu koşullarda savunma yapmayı kabul etmiyorum" diye konuştu.



12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Selahattin Demirtaş'ın güvenlik ve başka nedenlerle SEGBİS ile hazır edildiğini, Yargıtay kararlarında Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nin savunmanın kısıtlanması anlamına gelmediğini, 2016 yılında iddianamenin sanığa tebliğ edildiği gerekçeleriyle tüm şartların hazır edildiğini ve her iki sanığın da yapılan savunmalarının kabul edildiğini belirterek, diğer duruşmaya kadar sanık avukatına savunma için süre verilmesine karar verip, duruşmayı 31 Ocak'a erteledi.