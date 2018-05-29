Selahattin Demirtaş, Fox Tv'ye telefonla bağlanacak mı?

Halkların Demokratik Partisi Van Milletvekili Lezgin Botan, Twitter'da partisinin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Fox Tv'ye telefonla bağlanacağı duyurdu. Botan yaklaşık bir saat sonra özür dileyip "Demirtaş’ın Fox tv’ye telefonla katılacağı bilgisi doğru değildir" dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partilerinin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın “Liderler Fox’ta” programına ankesörlü telefonla katılması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapmıştı.

HDP Milletvekili Botan, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'da "Halkların Devrimci Cumhurbaşkanı Adayı Sn.#Selahattin demirtaş telefon yoluyla fox tv yayınına bağlanacak,herkes dinlemeye davetlidir" paylaşımında bulundu.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, daha sonra bu bilgiyi düzelterek Demirtaş'ın telefonla Fox Tv yayınlanan programa katılmayacağını duyurdu.

Botan sosyal medya hesabı Twitter'da " Değerli arkadaşlar Sn.Demirtaş’ın Fox tv’ye telefonla katılacağı bilgisi doğru değildir. Eksik bilgilendirmeden kaynaklı olduğunu belirtiyor, hepinizden özür diliyorum" paylaşımında bulundu.

Başvuru ile ilgili Adalet Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmazken FOX TV Ana Haber Sunucu Fatih Portakal, yayında yaptığı açıklamada yarınki programa HDP’nin eş genel başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan’ın katılacağını ve cezaevindeki Demirtaş’ın avukatları aracılığıyla göndereceği cevapların onlar tarafından aktarılacağını söyledi.