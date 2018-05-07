Selahattin Demirtaş eşi Başak Demirtaş'a cezaevinden çiçek gönderdi

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Twitter hesabından eşinin gönderdiği çiçekleri paylaştı.

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın HDP’nin cumhurbaşkanlığına aday olduğu açıklandıktan sonra 4 Mayıs’ta paylaştığı tweetlere atıf yaparak “Benim için özel bir şey yok mu” canım diye tweet atmıştı.

Selahattin Demirtaş da nergis fotoğrafıyla birlikte "olmaz mı gülüm..." diye cevap vermişti. Bunun üzerine Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği çiçekleri Twitter'dan paylaştı.

Başak Demirtaş, “Geçen akşamki twitten sonra çiçek göndermiş şapşik :)) Nergis değil ama olsun. Nergis de borcu olsun, inşallah yakında kendisi getirir" diye yazdı.