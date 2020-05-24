Selahattin Demirtaş, cezaevinden gönderdiği bayram mesajında barış, özgürlük ve sağlık diledi

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Demirtaş’ın, Türkçe ve Kürtçe'nin Kirmancî ve Kirmançkî lehçelerinde Ramazan Bayramı’nı kutladığı mesajı şöyle:

“Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte barış, özgürlük ve sağlık içinde, nice bayramlar diliyorum. Cejna we pîroz be. Roşanê şima bimbarek bo.”