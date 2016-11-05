Selahattin Demirtaş cezaevinde müşahade odasında tutuluyor

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gece konulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde geceyi misafir (müşahade) odasında tek başına geçirdi. Cezaevi yönetiminden henüz bir talebi olmadığı öğrenilen Demirtaş’ın önümüzdeki günlerde uygun bir koğuşa alınacağı belirtildi. Demirtaş’ı bugün cezaevinde aralarında eski milletvekili Aysel Tuğluk’un da bulunduğu avukatları ziyaret etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; HDP’ye yönelik sürdürülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan milletvekilleri arasında bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksedağ, dün akşam saatlerinde uçakla Diyarbakır’dan Kocaeli’nin Kartepe İlçesi’nde bulunan Cengiz Topel Havalimanı’na getirildi. Yüksekdağ, Kandıra İlçesi’nde bulunan Kocaeli F Tipi Cezaevi’ne götürülürken, Selahattin Demirtaş, polis helikopteri ile Edirne İl Spor Müdürlüğü’nün arkasında bulunan spor kompleksi alanına getirildi. Demirtaş, buradan sıkı güvenlik önlemleri altında polis tarafından Edirne F Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Geceyi, 'misafir odası' olarak adlandırılan müşahade odasında geçiren Demirtaş’ın cezaevi yönetiminden bir talepte bulunmadığı öğrenildi. Demirtaş’ın bir süre daha aynı odada tutulacağı ve daha sonra uygun bir koğuşa nakledileceği belirtildi.

Selahattin Demirtaş’ı bugün avukatları eski Milletvekili Aysel Tuğluk ile Levent Pişkin ve Pınar Akdemir, Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti.

Demirtaş’ın tutuklanmasının ardından bugün HDP Edirne İl Başkanı Beşir Belke, parti yöneticileri ile birlikte il binasında basın toplantısı düzenledi. Edirne’de trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde yapılması planlanan basın toplantısı valiliğin izin vermemesi üzerine parti binasına alınırken, polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, görevli polislere plastik kelepçelerin de dağıtıldığı görüldü. Polis, HDP ile aynı cadde üzerindeki AKP il binasında da önlem aldı. HDP Edirne il binasına, 'Eş Başkanıma Dokunma' yazılı pankart asıldı. İl Başkanı Beşir Belke, Selahattin Demirtaş ve diğer partili milletvekillerinin serbest bırakılmasını isteyerek, hükümeti eleştirdi.