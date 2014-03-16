Selahattin Demirtaş: Başbakan Erdoğan herkesi tahrik ediyor

Hikmet Durgun

Mersin'de konuşan BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ”Başbakan Erdoğan büyük bir yalan ustasıdır. Biz yaratılanı severiz yaradandan ötürü diyor. Ama biz çok iyi biliyoruz ki sen sana oy verenleri seviyorsun, Ceylan'ı, Berkin'i Uğur'u sevmiyorsun sen" dedi. Berkin Elvan için Başbakan'ın, "Taş atıyordu" sözlerini hatırlatan Demirtaş, "Sana taş atmanın bedelini ölümle mi ödemeliydi? Senin İsrail'den farkın yok. İşte AKP zihniyeti işte İsrail zihniyeti" dedi.

Partisinin merkez Akdeniz İlçesinde Tırmıl Miting alanında düzenlediği mitingde konuşan Demirtaş, Mersin'in ortaya koyduğu tablonun ve güçlü topluluğun Kürt halkının Ortadoğu'da gelmiş olduğu aşamayı gösterdiğini ve bu durumdan onur duyduklarını söyledi. Tek dil, tek millet olmayacaklarını, tek yürek olacaklarını ifade eden Demirtaş, " Belediyelerimize yenisini ekleyeceğiz. Tüm ezilenler ile herkes BDP'den eşit hizmet alacak insan kimliği ile. Tüm mahallelere eşit hizmet götüreceğiz. Tekçi, ırkçı değiliz bunlar gibi. Neler yaptıklarını görüyorsunuz" dedi.

'Ceylan'ı, Berkin'i sevmiyorsun'

Erdoğan'ın büyük bir yalan ustası olduğunu ortaya koyduğunu savunan Demirtaş, "Biz yaratılanı severiz yaradandan ötürü diyor. Ama biz çok iyi biliyoruz ki sen sana oy verenleri seviyorsun, Ceylan'ı, Berkin'i Uğur'u sevmiyorsun sen" dedi. Berkin Elvan için Başbakan'ın, "Taş atıyordu" sözlerini anımsatan Demirtaş, "Sana taş atmanın bedelini ölümle mi ödemeliydi? Senin İsrail'den farkın yok. İşte AKP zihniyeti işte İsrail zihniyeti" dedi. Uğur Kaymaz'ın da katledildiğini hatırlatan Demirtaş, "Eğer, Uğur, Ceylan, Berkin teröristse biz teröristin daniskasıyız. Artık bütün dünya görüyor ki kendi halkını terörist olarak gören bir iktidara dönüştü. 15 ve 12 yaşındaki çocukları, Roboski'de çocukları katledenleri televizyonlarda kutlayan bir Başbakana dönüştü" dedi.

AKP'lilerin bizzat kendi seçim bürolarını taşladığını öne süren Demirtaş "Yine Diyarbakır'da gördük, uzman çavuşlar polisler bir araya gelip BDP bayrağı yakıyorlar, provokasyon yapıyorlar. Bu provokasyonlara gelmeyin. Ne yaparlarsa yapsınlar tahriklere gelmeyin. Başbakan herkesi tahrik etmeye çalışıyor, daha fazla çalışacak. Çünkü sandıkta güç kaybettiklerini gördüler. Bakın Urla'da, Fethiye'de AKP, CHP, MHP Işçi Partisi el ele veriyorlar. HDP'nin bürolarına saldırıyorlar. Hep birlikte bunu yapıyorlar. O saldırıyı yapanlar tek bir partiye mensup değil. Başbakan 15 gündür bu saldırıları izliyor. Gıkı çıkmıyor, sesi çıkmıyor. Bu güne kadar tek bir yerde dahi aman parti bürolarına saldırmayın demedi. HDP tabelasına indirenleri görevden alırım demedi. Oysa Başbakan gittiği yerlerde protesto edilince yüzlerce insanı gözaltına aldılar. Yüzlerce kişiyi işkenceden geçirdiler. “şeklinde konuştu.

Mersin'in bütün imkanlarını birbirilerine peşkeş çektiklerini savunan Demirtaş, "Hepsinin tapuları neredeyse Mersin'in yarısını gösteriyor. Bu kadar yolsuzluk ve rüşvete bulaşmışlar. CHP'sinden, AKP'sine MHP'sine hiç birinin farkı yok. Bunların hepsini bir ayakkabı kutusuna koyup göndereceğiz. Bunlara para verip takla attıracağız. Ruhları, dinleri imanları paradır. Başka bir şey yok" dedi.