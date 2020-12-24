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Selahattin Demirtaş: Acizliklerini örtmeye çalışıyorlar; merak etmeyin, Türkiye 5’li çeteden büyüktür

24 Aralık 2020 15:40

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında 'hak ihlali' kararı verdiği, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları kişisel sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Demirtaş, “Bakmayın öyle bağırıp çağırdıklarına. Korkularını, zayıflıklarını, acizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Cesur olun ve zulme karşı dik durun, ben öyle yapıyorum. Haklıyız, güçlüyüz ve moralliyiz. Hep birlikte kazanacağız. Merak etmeyin, Türkiye 5’li çeteden büyüktür” dedi.

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