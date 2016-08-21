Selahattin Demirtaş: Acının acıdan üstülüğü yok, düğünleri de taziyeleri de birleştirelim

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör saldırılarından ders alınması gerektiğini kaydederek, "Taziyede bir arada olamayan düğünde bir arada olamaz. Barbarlıklara teslim olmayacağız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bölge kentlerinin milletvekilleri, Gaziantep'te 'canlı bomba' saldırısının yapıldığı Beybahçe Mahallesi'ndeki taziye evini ziyaret etti, yaşamını yitiren 51 kişinin yakınlarına başsağlığı diledi. Saldırıya ilişkin bilgiler alan, ölenler için dua eden Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

“Bu taziye HDP'nin taziyesi değildir”

Demirtaş, taziyede bir arada olmayanın, düğünde bir arada olamayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bu halkın siyasi temsilcileri, sizin emanetinizi geçici olarak temsil eden bizler, sizlere layık siyaset yapmak zorundayız. Bu taziye HDP'nin taziyesi değildir. Gelin hepimizin acısı olsun. Taziyede bir arada olamayan, düğünde bir arada olamaz. Biz 'Bütün acılar bizim acımızdır' dedik. Siyasi liderlere düşen şey budur. Başımıza gelen bütün felaketlerden ders çıkarmıyorlarsa bunu yapmaya devam edecekler. Suruç’ta, Ankara’da, Diyarbakır’da, burada yaptıkları budur. Biz bu acılı günde bu mesajı verirsek, kaybettiklerimizin anısına onların hatırasına saygı duymuş oluruz. Düğünleri de birleştirelim, taziyelerimizi de birleştirelim. Acıların acılardan üstünlüğü yoktur, hepimizin taziyesidir. Öldürülenlerin hepsi Kürt’tür, çoğunluğu bizim partimize sempati duyanlardır. Ama burada vurulmak istenen herkestir."

“Bu acılar ders olsun”

Demirtaş, yaşanan acıların ders olması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Biz parti olarak bu oyunların parçası olmadık. Hükümete çağrı yapıyorum, Başbakan’a çağrı yapıyorum. Devletin içinde daha güçlü devlet var. Siz 'Paralel devlet yapılanması' diyorsunuz. Bunlar barış yapmak istediğimiz anda devreye girerler. Siz Hükümet olarak bunlara sahip çıkıyorsunuz. Kol kanat giriyorsunuz. Biz eleştirdikçe 'Devlet bunları yapmaz' diyorsunuz, bak yapıyorlar. Ordunun içinden kişiler bunlara göz yumuyor. Elinden tutup Diyarbakır’da mitingde patlatıyor, düğünde patlatıyor. Hükümet olarak açığa alacaksın. Suruç katliamı niye aydınlatılmıyor? Dosyada gizlilik kararını kaldıracaksın. Sınırdan kim geçirdi? İstihbaratı kim verdi? Devletin içindeki odaklanmış kişileri sormazsanız, siyasi sorumluluk sizde kalır. Devletin bunu temizlemesi lazım. Antep’te bir çocuk gelip patlatıyorsa, devletten istihbarattan destek almadan yapamaz. Bunları temizlemezsen Meclis’i bombalıyorlar işte, barışı bombalıyorlar. Bizim sesimize kulak verin. Hesap sorun, biz yanınızda olalım. Hesap sorun, beraber mücadele edelim. Bu ülkede hepimizin hakkı varsa, ülkeyi barış içinde inşa edelim. Bu acılar ders olsun. Yıllardır yaşadıklarımız zaten halkta travmaya dönüştü. Başsağlığı ve sabır diliyorum. Barbarlıklara teslim olmayacağız."