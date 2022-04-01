Selahattin Demirtaş’a 9 yıl önceki tweet nedeniyle yeni dava açıldı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2013 yılında paylaştığı bir tweet nedeniyle hakkında 9 yıl sonra dava açıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Kobani Davası’nın iddianamesini hazırlayan savcı Ahmet Altun, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir dava açtı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından 23 Mart 2022 tarihinde Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede Demirtaş hakkında “örgüt propagandası yapma” suçlaması yöneltildi. İddianamede, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

5 yıla kadar hapis cezası istendi

İddianame de HDP’li siyasetçilere hazırlanan fezlekeler ve soruşturmalarda olduğu gibi bir kez daha uzun uzun PKK ve KCK’nin tarihçesi anlatıldı. 28 sayfalık iddianame de 2013 yılında atılan bir tweet suç konusu yapıldı. İddia edilen suça dair tek paragrafta şu ifadeler yer aldı:

“(…) yapılan ihbar ardından 9 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen kolluk tutanağında twitter.com/hdpdemirtas Url adresli ‘Selahattin Demirtaş’ rumuzlu (Mavi Tik/ Onay rozetli) şüphelinin kullanımında olan twitter hesabından, 13 Eylül 2021 tarihli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Araştırma raporuda tespiti yapılan 16 Kasım 2013 tarihinde ‘Biji Serok Apo’ şeklinde paylaşımda bulunduğu (…)”



Demirtaş hakkında "örgüt propagandası yapma" iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin henüz Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmediği öğrenildi.