Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası!

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle katılan Selahattin Demirtaş, mütalaaya karşı yönelik yaptığı savunmasında, "2019 yılında ben ve Figen Yüksekdağ sıfır delille tutuklandık. Hakkımızdaki sanık beyanları bile dosyaya 5-6 ay sonra gönderildi, sadece suç ithamında bulunmuşum. Ben bu olanlara karşı ‘Adalet önünde bunun hesabını soracağım' dedim. Bugün mahkemenizde bana beraat kararı verilmesini bekliyorum herhangi bir suç unsuru yok" ifadelerine yer verdi.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Başak Demirtaş: Gün gelecek hukuk herkese lazım olacak!

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 2 yıl 6 ay hapis cezasına yönelik, "Her gün açığa çıkan vahim iddialarla ilgili tek bir soruşturma bile açılmazken, bugün Selahattin'e, "Bunların hepsinin hesabını yargı önünde vereceksiniz" dediği için 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Gün gelecek, hukuk herkese lazım olacak!" diye tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise, "Demirtaş’a, ikinci tutuklamasını organize eden Başsavcı Yüksel Kocaman’a “hukuk önünde hesap vereceksin” dediği için 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hiç bir önemi ve anlamı yok. Hukuk önünde hesap vereceklere sadece 3 kişilik bir hakim heyeti daha eklendi!" ifadelerini kullandı.