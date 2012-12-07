Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'ne İl Genel Meclisi'nden ret

Diyarbakır'da 2 bin 500 öğrenci ile 622 dönümlük alanda kurulması planlanan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'nin kurulacağı yerin dosyası İl Genel Meclisi'nce reddedildi.

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Genel Sekreteri Hüseyin Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhtiyat Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'nın, Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'ni kurarak, yüksek öğrenim alanında önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeyi planladığını söyledi.

Üniversite olarak 2013-2014 eğitim öğretim döneminde öğrenci almayı düşündüklerini, yereldeki bazı gecikmelerden dolayı bu sürecin biraz sıkıntıya girdiğini kaydeden Erdoğan, ilk etapta 2 bin 500 öğrenci alacaklarını, belli yıllarda bu sayının artacağını bildirdi.

Üniversitenin Diyarbakır'da 2 yerde açılmasının hedeflendiğini, Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde 622 dönümlük hazine arazisi üzerinde, rektörlük ve öğrencilerin kalacağı yurt binaları için de Yenişehir ilçesindeki eski DSİ binalarının düşünüldüğünü kaydeden Erdoğan, ilk olarak iktisadi ve idari bilimler fakültesinin açılacağını, fakülte bünyesinde işletme, kamu yönetimi, ekonomi, uluslararası ticaret işletmeciliği bölümlerinin kurulacağını aktardı.

Erdoğan, daha sonra mimarlık mühendislik, ilahiyat ve sağlık bilimleri fakültesi, meslek yüksekokulu, sosyal ve fen bilimleri, sağlık enstitüsü'nün açılacağını dile getirdi.

Yerel diller enstitüsü kurulacak

Kürtçe, Zazaca ve Arapça gibi bölümlerin yer alacağı yerel diller enstitüsünün de kurulacağını aktaran Erdoğan, üniversitenin açılması için dosyanın Meclis'te olduğunu, en kısa sürede TBMM'de geçmesini beklediklerini belirtti.

TBMM'den geçtikten sonra Cumhurbaşkanınca onaylanacağını, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla üniversitenin kanun olarak kurulmuş olacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“2013 yılında açmayı hedefliyorduk. YÖK'ün bize sunmuş olduğu 2013 yılında açabilirsiniz kararı devam ediyor. Biz kısa bir sürede işlemleri tamamlarsak üniversiteyi açacağız. İl Genel Meclis'ine 3 ay önce başvurmuştuk. Dosyayı İl Özel İdaresi Valilik kanalıyla İl Genel Meclisi'ne gönderdi. Diyarbakır için olumlu mu? Yeri ile ilgili sorun var mı, yok mu? araştırılıyor. Sonra karar çıkıyor. Karar sonucu ruhsat aşamasına geçiyoruz. Ancak İl Genel Meclisi, ilk incelemesinde üniversitenin yeri konusunda ret kararı verdi. Gerekçe ise köyde altyapı olmadığı ve yetkili bulamadıkları yönünde bir rapor hazırlanmış. Dosya ile ilgili eksik bir bilgi yoktu. Biz de itiraz ettik. İtirazdan sonra İl Genel Meclisi İmar Komisyonu ile köye gittik. Arsayı gördük. Arsa ile ilgili bir sıkıntı yok. İtiraz sonucunu bekliyoruz.”

İl Genel Meclisi'nin itirazı reddetmesi durumunda dosyanın Valilik aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gideceğini, Bakanlığın dosyayı incelemesi sonucu reysen onay verebileceğini anlatarak, “O da yeni bir süreç olur. Biz yerelde çözmek isterdik” dedi.

Eğitime ciddi katkılar sunacak

Kurulacak vakıf üniversitesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne çok ciddi bir hizmet getireceğini, sanayisi, ticareti ve öğrencilerin eğitimi için ciddi katkılar sunacağını kaydeden Erdoğan, Diyarbakır'ın ilk özel olması açısından çok önemsediklerini aktardı.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Gaziantep dışında hiçbir özel üniversitenin bulunmadığına dikkat çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bundan dolayı YÖK'e başvurumuz esnasında Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne yapılacak bu yatırımdan dolayı bütün üyeler onay verdi. 'Mutlaka açılması, bölgede de bir özel üniversitenin olması gerekiyor, yörenin buna çok ihtiyacı var' dediler. Bunu da tarihinde ilk kez bir vakıf üniversitesi kurulurken 21 kişinin tamamı olumlu onay verdi. Tabi onun da bize vermiş olduğu motivasyonla buradaki yereldeki problemleri de aşmış olacağız.”

Selahaddin Eyyubi bölgede önemli bir kişilik

Erdoğan, Selahaddin Eyyubi'nin yörede çok benimsenen, önemli bir kişilik olduğunu, yapılan fizibilite çalışmalarında birkaç isim arasında önce gelen ismin Selahaddin Eyyubi olduğunu vurgulayarak, “Kişilik ve düşünce olarak hem Kürt kimliğinin hem bilim adamı hem de dönemin yöneticisi olması, savaşlardaki cesareti, adil davranması Selahaddin Eyyubi Üniversitesi ismi yönünde karar çıktı” diye konuştu.