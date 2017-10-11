Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan 9 ayda, 18 bin 823 yolcu uçuş yaptı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ndeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı\'nda, 2017 yılının ilk 9 ayında 915 uçak seferi yapıldı.

Yüksekova\'da, 26 Mayıs 2015 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu\'nun katıldığı törenle açılışı yapılan Selahattin Eyyubi Havalimanı\'ndaki iç hatlar yolcu giriş-çıkışlarında, geçen yıla oranla yüzde 136 artış olduğu kaydedildi. PKK\'lı teröristlerin kazdığı hendek ve barikatların temizlenmesi için 13 Mart 2016 tarihinde ilçede başlayan operasyonlar nedeniyle uçuşa kapatılan havalimanı, 178 gün süren yasağın ardından geçen yılın eylül ayında İstanbul ve Ankara seferlerine tekrar başlamıştı.

Devlet Hava Yolları İşletme Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan istatistiklere göre, Ankara ve İstanbul seferleri yapılan havalimanında 2017 yılının ilk 9 ayında, 18 bin 823 yolcunun uçuş yaptığı belirtildi. Havalimanında, önceki yıla oranla yüzde 136 artış olduğu kaydedildi.

Havalimanı yetkilileri, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli havalimanında, bu yılın eylül ayındaki iç hat yolcu sayısının, önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 136 artarak, 18 bin 823\'e ulaştığını belirtti. Eylül ayındaki yük trafiği ise 196 ton olarak gerçekleşti. Havalimanından yılın 9 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre, yüzde bin 293 artışla 110 bin 891 yolcu hizmet aldı. Toplam uçak seferi de yüzde bin 171 artışla 915\'e ulaştı.



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