Sela okuyan müezzine saldırıda Almanya'daki sanığın iddianamesine yetersiz çeviri iadesi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Narlıdere İlçesi\'nde, 15 Temmuz\'daki darbe girişimi gecesi sela okuyan Kutlu Yalvaç Camii müezzini Mehmet Kuzgun\'u dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan Almanya\'da yaşayan İlknur C.F.\'nin ifadesinin alınması için gönderilen iddianamenin, bu ülkedeki yerel mahkemece çevirinin yetersiz olduğu gerekçesiyle iade edildiği belirtildi.

Narlıdere\'deki Kutlu Yalvaç Camii\'nde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi müezzin Mehmet Kuzgun\'un sela okunmasına tepki göstererek dövdükleri öne sürülen Adil C., Pınar D. ve İlknur C.F. hakkında dava açıldı. Sanıklardan Adil C. hakkında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' ve \'kasten yaralama\' suçlarından 13 yıl, İlknur C.F. hakkında ise, \'FETÖ/PDY Terör Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\', \'kasten yaralama\' ve \'mala zarar verme\' suçlarından 17 yıl ve diğer sanık Pınar D. hakkında da \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 10 yıl hapis cezası istendi.

İzmir 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya bugün yapılan duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Adil C. ve Pınar C. ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Almanya\'da bulunan diğer sanık İlknur C.F.\'nin savunmasının alınması için bu ülkedeki yerel mahkemeye gönderilen iddianamenin, \'yetersiz tercüme\' edildiği gerekçesiyle iade edildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, sanıkların FETÖ ile irtibatlı derneklere üye olmadıklarının tespit edildiğini, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nden beklenen raporların ise gelmediğini belirtti.

Duruşma savcısı, Almanya\'da bulunan sanık İlknur C.F.\'nin ifadesinin alınmasının beklenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, iddianamenin anlaşılır bir şekilde tercümesi yapıldıktan sonra, Almanya\'daki mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Dava dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 6 Şubat 2018 tarihine ertelendi.

