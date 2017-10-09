T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sela okuyan müezzine saldırıda Almanya'daki sanığın iddianamesine yetersiz çeviri iadesi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere İlçesi'nde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi sela okuyan Kutlu Yalvaç Camii müezzini Mehmet Kuzgun'u dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

09 Ekim 2017 17:41

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Narlıdere İlçesi\'nde, 15 Temmuz\'daki darbe girişimi gecesi sela okuyan Kutlu Yalvaç Camii müezzini Mehmet Kuzgun\'u dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan Almanya\'da yaşayan İlknur C.F.\'nin ifadesinin alınması için gönderilen iddianamenin, bu ülkedeki yerel mahkemece çevirinin yetersiz olduğu gerekçesiyle iade edildiği belirtildi.
Narlıdere\'deki Kutlu Yalvaç Camii\'nde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi müezzin Mehmet Kuzgun\'un sela okunmasına tepki göstererek dövdükleri öne sürülen Adil C., Pınar D. ve İlknur C.F. hakkında dava açıldı. Sanıklardan Adil C. hakkında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' ve \'kasten yaralama\' suçlarından 13 yıl, İlknur C.F. hakkında ise, \'FETÖ/PDY Terör Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\', \'kasten yaralama\' ve \'mala zarar verme\' suçlarından 17 yıl ve diğer sanık Pınar D. hakkında da \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 10 yıl hapis cezası istendi.
İzmir 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya bugün yapılan duruşmayla  devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Adil C. ve Pınar C. ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Almanya\'da bulunan diğer sanık İlknur C.F.\'nin savunmasının alınması için bu ülkedeki yerel mahkemeye gönderilen iddianamenin, \'yetersiz tercüme\' edildiği gerekçesiyle iade edildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, sanıkların FETÖ ile irtibatlı derneklere üye olmadıklarının tespit edildiğini, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nden beklenen raporların ise gelmediğini belirtti.
Duruşma savcısı, Almanya\'da bulunan sanık İlknur C.F.\'nin ifadesinin alınmasının beklenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, iddianamenin anlaşılır bir şekilde tercümesi yapıldıktan sonra, Almanya\'daki mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Dava dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 6 Şubat 2018 tarihine ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet GÜNEYİZMİR DHANarlıdereTemmuzKutlu Yalvaç CamiiMehmet KuzgunSanıklardan AlmanyaNarlıdere Kutlu Yalvaç CamiiAdilPınarSanıklardan AdilTerörAğır Ceza MahkemesiDuruşmayaMahkemeAlmanyaFETÖTerörle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24