Sela okuyan imamı engelleyenlere hapis: 4 yıl 9 ay 15 gün

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Antalya'nın Manavgat ilçesinde camide sela okuyan imama engel oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 4 yıl 9 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Sanıklar, Kerameddin Şirin ve Zilküf Güven, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, salonda sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada sanık Güven, kendisi ve arkadaşı Şirin'in darbe girişiminden haberleri olmadığını, namaz saati olmadığı için cihazın bozulmuş olma ihtimali üzerine cihazı kapattıklarını ifade etti.

Güven, Manavgat ilçesindeki Öteoba Camii'nin imamı Feyzullah Sayılır'ı ise söylenenin aksine tehdit etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Güven ve Şirin'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işledikleri' ve imam Feyzullah Sayılır'a karşı "görevi yaptırmamak için direnme suçunu işledikleri" gerekçesiyle 4 yıl 9 ay 15'er gün hapis cezası verdi.