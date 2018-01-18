Sela okuyan imam ve müezzine saldırı davasında savcı mütalaa verdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin yaşandığı gece sela okuyan müezzin ve imama sözlü saldırıda bulundukları ve kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz 23 sanık hakkında duruşma, savcısı esasa ilişkin mütalaa verdi.

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sela okuyan imam ve müezzine sözlü saldırıda bulunup camiye zarar verdikleri iddiasıyla 23 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Savcı, sanıkların \'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçlarından beraatine, 12 sanığın ise \'Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme\' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Savcı ayrıca 2 sanığın \'Kamu görevlisine hakaret\' suçundan 2 yıla kadar, bir sanığın ise \'İbadethanelere zarar verme\' suçundan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve taraf avukatlarına esasa yönelik savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek, duruşmayı erteledi.

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