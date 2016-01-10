T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sela için aranan imam ölü bulundu

İlk otopsi sonucunda imam Ramazan Yavuz’un sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi

10 Ocak 2016 12:53

Gümüşhane'de sabah namazına gitmeyen imam evinde ölü bulundu

Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre; Gümüşhane'nin Şiran İlçesi’ne bağlı Akbulak Köyü’nde hayatını kaybeden yaşlı bir kişi için yakınları önceki gün camide sela okunmasını istedi. Camiye giden aile bekledi ancak imam Ramazan Yavuz gelmedi. İmamın evine gidildi ancak kapıyı açan olmadı. Sabah ezanı da okunmayınca şüphelenen köylüler kapıyı kırarak eve girdi. Sobanın yanındaki koltukta bulunan 28 yaşındaki imam Yavuz’un hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İlk otopsi sonucunda imam Ramazan Yavuz’un sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi.

Talihsiz imamın 1 gün önce eşi ve çocuğunu Şebinkarahisar’daki baba ocağına gönderdiği öğrenildi.

ETİKETLER

imamselaölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24