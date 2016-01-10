Sela için aranan imam ölü bulundu

Gümüşhane'de sabah namazına gitmeyen imam evinde ölü bulundu

Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre; Gümüşhane'nin Şiran İlçesi’ne bağlı Akbulak Köyü’nde hayatını kaybeden yaşlı bir kişi için yakınları önceki gün camide sela okunmasını istedi. Camiye giden aile bekledi ancak imam Ramazan Yavuz gelmedi. İmamın evine gidildi ancak kapıyı açan olmadı. Sabah ezanı da okunmayınca şüphelenen köylüler kapıyı kırarak eve girdi. Sobanın yanındaki koltukta bulunan 28 yaşındaki imam Yavuz’un hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İlk otopsi sonucunda imam Ramazan Yavuz’un sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi.

Talihsiz imamın 1 gün önce eşi ve çocuğunu Şebinkarahisar’daki baba ocağına gönderdiği öğrenildi.