Sel ve heyelanın vurduğu Yahyalı'da hasar tespit çalışması

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesine bağlı 3 mahallede, dün meydana gelen sel ile heyelanın yol açtığı hasar, Yahyalı Belediyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 12\'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince tespit edilmeye başlandı. Sel nedeniyle kapanan Yahyalı- Ulupınar yolu, iş makineleriyle yapılan çalışma sonrası ulaşıma açıldı.

Yahyalı ilçesi ve çevresinde, dün etkili olan şiddetli yağmur sonrası, metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Orta Toroslar\'daki karın eriyip, yağmur sularına karışmasıyla Kapuzbaşı Şelalesi\'nin de bulunduğu Güney Şelale\'deki Kapuzbaşı Deresi taştı. Mezrada meydana gelen sel nedeniyle bungalovlarda mahsur kalan 3 kişi, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yahyalı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Sel suları, Kapuzbaşı Deresi\'nden Zamantı Irmağı\'na karışırken, bölgede heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu bozulan yollar ile ulaşıma kapanan, ilçe merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Yahyalı- Ulupınar yolu da Yahyalı Belediyesi görevlilerince iş makineleriyle yapılan çalışma sonrası ulaşıma yeniden açıldı.

\'BOZULAN YOLLAR ONARILDI, ŞU AN YAĞIŞ YOK\'

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sel ve heyelan nedeniyle can kaybı olmadığını belirterek, su kaynaklarının kontrol altında olduğunu söyledi. Başkan Öztürk, \"Aşırı yağış ve kar sularının erimesi nedeniyle debisi yükselen Kapuzbaşı Deresi ve Güney Şelale çevresindeki su kaynakları, kontrol altına alındı. İş makineleriyle gerekli düzenlemeler yapıldı. Mevsim gereği kullanılmayan ve boş olan pansiyon ve bungalov türü evlerden sadece 2\'sinde hafif hasar var. Yağış ve heyelan nedeniyle bozulan yollar, fen işleri ekiplerimizce onarıldı. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de dere ve sel gelen yerlerde inceleme yaptı. Şu anda etkili bir yağış söz konusu değil. Selin meydana geldiği yer, ilçemize 60- 80 kilometre uzaklıkta. Can kaybı yok. Her şey kontrol altında\'\' dedi.