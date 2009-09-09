Sel sigortacıları da vuracak

Axa Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Erlat, Trakya bölgesi ve İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrasında sigorta anlamındaki hasarın, çok erken bir tahmin olmakla birlikte, 70-80 milyon dolar civarında olabileceğini bildirdi.

Erlat, yaptığı açıklamada, Trakya ve İstanbul'un özellikle İkitelli-Bakırköy hattından hasar ihbarı geldiğini, ancak yoğunluğu ve adedi konusunda şu anda kesin bir şey söyleyemeyeceklerini, insanların genellikle yaşadıkları felaketin ardından fiziki şartları biraz toparladıktan sonra uğradıkları zararla ilgili sigorta şirketine ihbarlarda bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'de coğrafi bölge bazında en yüksek sigortalanma oranının Trakya ve İstanbul olduğuna dikkati çeken Erlat, “Dolayısıyla sigorta sektörünün ciddi anlamda hasar alacağını düşünüyorum” dedi.

Ali Erlat, Türkiye'nin en büyük endüstri bölgesinin Trakya ve İstanbul olduğunun altını çizerek, yazlık ve bağımsız konut açısından da yoğunluğun yaşandığı bu tip bölgelerde sigortalanma alışkanlığının yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'de en büyük sel hasarının 1995'te yine aynı bölgede, İkitelli bölgesinde yaşandığını anımsatan Erlat, “Orayla ölçeği bir tutarsak, sigorta anlamındaki hasarın, tabii çok erken bir tahmin olmakla birlikte, 70-80 milyon dolar civarında olabileceğini düşünüyorum. 1995'te ise 25-30 milyon dolar civarında bir ödeme yapıldığını hatırlıyorum” diye konuştu.

Coğrafi olarak felaketin yaygınlığını kestirmekte zorluk çektiklerine işaret eden Erlat, çok uzun zamandır yoğun nüfus ve endüstrinin bulunduğu bölgede böyle bir felaketle karşılaşmadıklarını, hasarlara ilişkin sağlıklı, kesin rakamların ise ihbarlar ve ön ekspertizlerden sonra ancak 10-15 gün içinde alınabileceğini kaydetti.

“Endüstriyel ve ticari tesislerdeki oran yüzde 30'u aşmaz”

Türkiye'de sigortalanma alışkanlığının yüksek olmadığına dikkati çeken Erlat, gelişmiş ülkelere kıyasla Türkiye'nin bu konuda çok geride kaldığını söyledi.

İnsanların sigortalanmanın önemini, bu tür felaketleri yaşadıklarında daha iyi anladıklarını ifade eden Erlat, “Felaketlerin etkisi geçtikten sonra insanları sigortalanmaya yönlendirmek büyük önem taşıyor. Çünkü felaket, birey için çok yıkıcı olabiliyor. Bu bir kültür meselesi... Bizim kültürümüzde de bunların yerleşmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Axa Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erlat, gelişmiş ülkelerde endüstriyel ve ticari tesislerin yüzde 90'ından fazlasının sigortalı olduğunu, sigortasız olma haline pek rastlanmadığını belirterek, “Bizde yüzde 30'ları aştığını pek sanmıyorum. Konutlarda ise yüzde 20'yi aşmadığını düşünüyorum” dedi.

Genel olarak sigortacılık sektöründe, yangın dışında tüm ek teminatların bir paket halinde otomatik olarak verildiğini anlatan Erlat, Türkiye'deki poliçelerin büyük kısmının bu şekilde olduğunu ve sel felaketinin birçok poliçede bulunduğunu belirtti.