-SEL ÖLÜMÜNDE MÜTEAHHİTLERE HAPİS CEZASI ARTVİN (A.A) - 08.10.2010 - Artvin'in Şavşat ilçesinde geçen yıl Tigrat Deresi'nin taşması sonucu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan selde, dere üzerindeki bentlerin yapımında kalitesiz beton kullandıkları gerekçesiyle ''taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek'' suçundan yargılanan iki müteahhide 5'er yıl hapis ve 2'şer yıl meslekten men cezası verildi. Artvin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan müteahhitler Yavuz Özyıldız ile Kerim Sarı gelmedi. Müşteki avukatları Handan Demiral Almalı ve Bedrettin Kalın ile sanıkların avukatı Erol Karabacak duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların ''taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek'' suçundan cezalandırılmasını istedi. Avukat Handan Demiral Almalı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, ''Olayın meydana geldiği yer bir yaşam alanıdır. Ölenler, söz konusu yerden tesadüfen geçen kişiler değil, orada yaşayan insanlardır. Bentler yıkılınca ölüm onları evlerinin önünde yakalamıştır. Dosya içindeki tüm raporlara bakıldığında bu bentlerin yıkılacağı şüphesizdir. Kaldı ki ayakta kalan bentler daha sonra hiç yağmur yağmadığı halde kendiliğinden yıkılmıştır. Bu nedenle 'bilinçli taksirin' oluştuğunu düşünüyoruz ve bu doğrultuda karar verilmesini talep ediyoruz'' dedi. Avukat Bedrettin Kalın da yaşanan olayın afetle ilgisi bulunmadığını, tümüyle inşaatın hatalı yapılmasından kaynaklandığını, bu hatanın da 5 kişinin ölümüne ve maddi kayba yol açtığını belirterek, cezanın tayininde olayın vahametinin dikkate alınıp ''bilinçli taksir'' hükümlerinin uygulanması gerektiğini savundu. Sanık Avukatı Erol Karabacak ise mütalaaya katılmadıklarını, su yapıları hususunda uzman bilirkişilerce inceleme yapılması, olayın oluş aşamasında müvekkillerin kusur derecelerinin tespit edilmesini istedi. Karabacak, son savunmasında müvekkillerine ceza verilmemesini de talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklara TCK'nın 85/2 fıkrasında düzenlenen ''taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek'' suçundan 6'şar yıl hapis cezası verdi. Heyet daha sonra, hafifletici sebepleri dikkate alarak cezayı 5'er yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti sanıklara ayrıca, hükmün kesinleşmesi ve cezanın tümüyle infazından sonra uygulanmak kaydıyla TCK'nın 53/6. maddesi uyarınca takdiren 2 yıl ''meslek ve sanattan men'' cezası da verdi. Şavşat ilçesinde geçen yıl meydana gelen aşırı yağışların ardından Tigra deresinin taşması sonucu 15 Temmuzda taşması yaşanan selde, 6 yaşındaki Selin Demiral, dedesi Özgen Demiral, babaannesi Dildar Demiral, Lütfiye Acar (87) ve Mavinur Durmuş (43) hayatını kaybetmişti.