-SEL MAĞDURLARINA DESTEK İFTARI SARAYBOSNA (A.A) - 24.08.2010 - Merkezi Saraybosna'da bulunan Ümit Pınarı Derneği, geliri Pakistan'daki sel mağdurlarına bağışlanmak üzere, ev yemeklerinden oluşan bir iftar düzenledi. Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da, kentin en işlek caddelerinden Ferhadiye'de bulunan Aliya İzzetbegoviç meydanındaki etkinlik 8 gün sürecek. Kurulan iftar çadırlarında, Boşnak ve Türk kadınlarının ev yapımı sarma, içli köfte, börek ve çeşitli tatlıların arasında bulunduğu yiyecekler sunuluyor. İftarını açanlara ve yoldan geçenlere şerbet de sunuluyor. Çok sayıda katılımın olduğu program çerçevesinde, Bosna Sultan Mehmet Fatih korosu tarafından da Boşnakça ve Türkçe ilahiler seslendirildi. İftara katılan Saraybosnalı Meliha Nukiç, "Çok güzel ve çok değişik bir organizasyon. Böyle iftarlar daha fazla yapılmalı" dedi. İftar yemeklerini hazırlayan Türk kadınlardan Seyran Akay, yemeklerin bu kadar ilgiyle karşılanacağını ummadığını belirterek, "Ben aşure yapmıştım, hemen bitti" diye konuştu. İftar menüsü karşılığında toplanan para, Pakistan'da sel mağdurlarına gönderilecek. Etkinliği düzenleyenlerden Harun Tursanoviç, AA muhabirine, Osmanlı döneminden sonra Saraybosna'da belki ilk defa böyle anlamlı bir iftar programının yapıldığını söyledi. Tursanoviç, "Başta böyle bir organizasyonun gelirini Bosnalı yetenekli öğrencilerin eğitimi için bağışlamaya düşündük ama Pakistan'da yaşanan felaketten sonra buradan elde edilecek geliri oradaki kardeşlerimize göndermeye karar verdik" dedi. İftar programında, sema gösterisi de dahil çeşitli gösteriler ve etkinlikler de yer alacak.