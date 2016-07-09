Sel haberi yaparken ıslanmamak için kendini taşıtan muhabir kovuldu

Meksika'da Azteca Puebla adındaki bir TV kanalında muhabir olarak çalışan Lydia Cummings, sel haberi yaparken ıslanmamak için kendini iki kişiye taşıtınca kovuldu.

Posta'da yer alan habere göre; TV kanalı; fotoğrafların sosyal medyaya yansıması ve bir anda Meksika’da viral olması nedeniyle işinden olan 24 yaşındaki muhabirin kovulma nedenini ‘yüzü olduğu toplumun insanlara olan saygısızlığı’ olarak açıkladı.

Fotoğrafı gören pek çok kişi, Cummings’in pahalı giysileri ve ayakkabıları ıslanmasın diye tıpkı bir ‘prenses’ gibi endişelendiği yorumunda bulundu.

Cummings ise kendisini şöyle savundu:

"O an bir çift ayaklarımın ıslanmaması için beni taşımayı teklif etti. Bunu kabul etmemek çok kaba olacaktı. Ne olursa olsun ben işimi seviyorum, gazeteci olmak istiyorum. Daha önce de pek çok kez sel haberi yaptım, defalarca ıslandım ve asla umursamadım. Bu olay sakinleşince önüme gelen yeni iş fırsatlarına odaklanacağım"

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medya ise fotoğrafın yayılmasının ardından photoshop’la o anın dalgasını geçen fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflar 'Lady Reportera' hashtag'iyle paylaşıldı.