T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sel haberi yaparken ıslanmamak için kendini taşıtan muhabir kovuldu

"O an bir çift ayaklarımın ıslanmaması için beni taşımayı teklif etti"

09 Temmuz 2016 18:13

Meksika'da Azteca Puebla adındaki bir TV kanalında muhabir olarak çalışan Lydia Cummings, sel haberi yaparken ıslanmamak için kendini iki kişiye taşıtınca kovuldu.

Posta'da yer alan habere göre; TV kanalı; fotoğrafların sosyal medyaya yansıması ve bir anda Meksika’da viral olması nedeniyle işinden olan 24 yaşındaki muhabirin kovulma nedenini ‘yüzü olduğu toplumun insanlara olan saygısızlığı’ olarak açıkladı.

Fotoğrafı gören pek çok kişi, Cummings’in pahalı giysileri ve ayakkabıları ıslanmasın diye tıpkı bir ‘prenses’ gibi endişelendiği yorumunda bulundu.

 Cummings ise kendisini şöyle savundu:

"O an bir çift ayaklarımın ıslanmaması için beni taşımayı teklif etti. Bunu kabul etmemek çok kaba olacaktı. Ne olursa olsun ben işimi seviyorum, gazeteci olmak istiyorum. Daha önce de pek çok kez sel haberi yaptım, defalarca ıslandım ve asla umursamadım. Bu olay sakinleşince önüme gelen yeni iş fırsatlarına odaklanacağım"

 

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medya ise fotoğrafın yayılmasının ardından photoshop’la o anın dalgasını geçen fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflar 'Lady Reportera' hashtag'iyle paylaşıldı. 

ETİKETLER

Kendini taşıtan muhabirMeksika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24