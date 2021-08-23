Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'tan geçen Ezine Çayı'nın iki yanındaki duvarlardan biri diğerinden bir metre alçakmış

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılındaki Batı Karadeniz Taşkın Havzası Yönetim Planı, Bozkurt ve Ayancık'ta yaşanan sel felaketini iki yıl önceden haber veriyor. Bozkurt'un içinden geçen Ezine çayının iki yanındaki duvarlardan birinin diğerinden bir metre alçak olduğu, duvarlar arasında boşluklar bulunduğu vurgulanarak "Açıklıklardan taşan suların akarsuya dönemediği için sağ ve sol sahil yerleşimlerinde ciddi taşkın riski oluşturmaktadır" deniliyor.

Halk TV'den İsmail Saymaz imzalı habere göre, yeni sahil duvarının eski duvardan bir metre daha düşük kotta inşa edildiği belirtildi.

Raporda şöyle devam edildi:

"Sağ sahil seddelerinin (istinat duvarı) Q500 debisini (suyun akış miktarı) geçirecek şekilde yükseltilmesi, Ezine Çayı'nın sol sahildeki kanal yüksekliklerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştır"

Sol sahil duvarlarının yükseltilmesi, akarsu boyunca kanalda düzensizlikler olduğu, kimi yerlerde seddelerin kırılarak bozulduğu ve düzenlenmesi gerektiği anlatıldı.

Ayancık'ta duvarın yükseltilmesi istendi

Raporda, Ayancık'tan geçen dere yatağının 758 metrelik bölümünde 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde duvarların her iki sahilde en az 0.5 metre yükseltilmesi ve akarsu yatağının 785 metrelik bölümünde yatak temizliği gerektiği ifade edildi.

DSİ, 2004'te "Kaldırın" demiş

Bu arada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nün kaleme aldığı yazıda Ayancık için 2004 yılından itibaren taşkın uyarısı yapıldığı anlaşıldı. DSİ tarafından 27 Aralık 2004'te Sinop Valiliği'ne yazılan yazıda Ayancık İmar Planı'nda, çay yatağının daraltıldığı, Küçük Sanayi Sitesi ve kooperatif konutlarının taşkın tehlikesine maruz bırakıldığı vurgulanarak, "Can ve mal güvenliği açısından kaldırılması gerektiği bildirilmiştir" denildi. Bu yazıya rağmen kaldırılmayan Küçük Sanayi Sitesi ve kooperatif konutları sel felaketinde sular altında kaldı.