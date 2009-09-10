Sel felaketinin faturası en az 150 milyon dolar

Sigorta uzmanları, İstanbul ve Trakya'da yaşanan sel felaketinin faturasının 150 milyon doların üstünde olabileceğini söyledi.



Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Musa Ülken, yaşanan felaketin bila nçosunun oldukça ağır olduğunu belirterek, "Sadece bize ulaşan ihbar sayısı 300'ü geçti. Gelen ilk bilgiler ışığında konut ve işyerlerinde oluşan toplam zararın 30 milyon lirayı aştığını söyleyebiliriz" dedi. TEM otoyolu üzerinde seyahat eden birçok aracın sel sularına kapıldığına dikkat çeken Ülken, araç sahiplerinin yapacağı bildirimlerle bu rakamın daha da artacağını söyledi. Ülken, sel felaketinin sektöre getireceği toplam yükün 150 milyon doları aşacağını söylerken, "Poliçesinde sel riski olmayan tüketiciler zor durumda kalacak" diye konuştu. Birlik Sigorta Genel Müdürü Niyazi Koçak da Trakya bölgesinde konutların, İkitelli Bölgesinde ise işyerleri ve araçların ciddi hasara uğradığına dikkat çekti. Yağışların sürmesi ve Anadolu'da da etkili olmasının beklendiğini kaydeden Koçak, " Bu durum zararın boyutlarını daha da artıracaktır" yorumunu yaptı. Ekonomik krizden ötürü birçok tüketicinin poliçe kapsamlarını daralttığını söyleyen Koçak, "Malesef, 10-15 lira daha eksik ödemek için poliçeden 'sel riskini' kaldıranlar şimdi ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu olay kapsamlı poliçelerin ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne serdi" diye konuştu. Güneş Sigorta Genel Müdürü İlker Aycı ise tüketicilerin mağdur olmaması için hemen bildirimde bulunması gerektiğini söyledi. Aycı, acente veya çağrı merkezine yapılacak bildirimlerin hasar tespit ve geri ödemeler açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Bu sel suları çekildikten sonra ortaya çıkacak sıkıntıları da engelleyecektir" dedi.