Sel felaketinden haftalar sonra bölgeyi ziyaret eden Johnson'a tepki: Hain!

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Britanya'nın sel felaketiyle mücadele eden bölgelerini uzun süre ziyaret etmediği için eleştirilen Başbakan Boris Johnson, bahsi geçen bölgeleri ziyaret etmeye başlayınca sert tepkilerle karşılaştı.

Batı Midlands bölgesinde bir kasabayı ziyaret eden Johnson'ı kalabalık yuhalarken, bir kişi Başbakan'a "hain" diye bağırdı.

Johnson, tepkili kalabalığa rağmen kendisini karşılamaya gelenlerin elini sıkarken, bazı vatandaşlar sert bir tepki göstermek yerine "Neden ziyaret etmek için bu kadar beklediniz?" diye sordu.

Birçok kişinin evini kaybettiği felaket sonrasında uzun süre kasabaları ziyaret etmeyen Johnson'ı muhalefet, "Yarı zamanlı Başbakanlık" yapmakla suçlamıştı.