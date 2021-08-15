Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 64'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde toplam can kaybı sayısı 64'e yükseldi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 54, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

MSB: Sinop’ta selden yıkılan köprülerin yerine Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü kuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Sinop’ta selden yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü’nün (ZAAK) kurulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Sinop’ta selden yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) kuruldu” denildi.

Tahliyeler için feribot seferleri başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop’un Ayancık ve Yenikent ilçelerindeki araçların tahliyesi için Güzelkent-İnebolu arasında feribot seferleri başlatıldığını açıkladı.

Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ayancık ve Yenikent’in çevre illerle olan ana ulaşım bağlantısı sağlanana kadar bölgedeki araçların tahliyesini gerçekleştirmek için Çanakkale’den getirdiğimiz arabalı feribot ile Güzelkent - İnebolu arası feribot seferlerini başlattık."