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Dünya

Sel felaketi disk üretimini durdurdu BANGKOK (A.A)

12 Ekim 2011 15:18

-Sel felaketi disk üretimini durdurdu BANGKOK (A.A) - 12.10.2011 - Tayland'da, üç aydır etkili olan seller nedeniyle dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital şirketi üretime ara verme kararı aldı. Kişisel bilgisayarlar için sabit disk üreten en önemli firmalardan Western Digital Corp.'tan yapılan açıklamada, Tayland'da çalışanların korunması amacıyla üretime ara verildiği ve bunun mevcut çeyrekle sınırlandırılacağı belirtildi. Western Digital, Nisan-Haziran çeyreğinde Tayland'da yaklaşık 32,4 milyon sabit disk üretti.  Tayland Merkez Bankası, 280 kişinin hayatını kaybettiği sellerin verdiği zararın ilk belirlemelere göre 60 milyar ila 80 milyar Tayland bahtı (1,9 ila 2,6 milyar dolar) arasında olduğunu açıklamıştı.  Tarihinin en kötü sel felaketlerinden birini yaşayan Tayland'da 77 kentten 30'u sular altında kaldı; ülke genelinde 2 milyondan fazla kişi etkilendi ve 700 bin ev hasar gördü.  Tayland'da şiddetli yağışların kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

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