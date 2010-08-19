-SEL FELAKETİ BM GENEL KURULU'NDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 18.08.2010 - BM Genel Kurulu'nda yarın Pakistan'daki sel felaketi dolayısıyla bu ülkeye yapılacak insani yardımların ele alınacağı üst düzeyli toplantı düzenlenecek. 192 üyeli BM Genel Kurulunda TSİ 22.00'de başlayacak toplantıda Türkiye'yi Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış temsil edecek. BM Sözcüsü Martin Nesirky konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pakistan'ı felaketin ardından ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Genel Kurul'a sel felaketi ve ülkedeki insani ihtiyaçlarla ilgili bilgi vereceğini söyledi. Nesirky, BM İnsani Yardım Koordinasyon Merkezinden alınan verilere göre ülkeye yapılan yardımların devam etmesi gerektiğini, ülkede en az 6 ile 8 milyon insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu, bu insanların 3,5 milyonunun çocuklardan oluştuğunu vurguladı. Sözcü, Pakistan'da insanların halen yiyecek, temiz su, temel hijyen malzemelerine gereksinim duyduklarını ve sağlık hizmeti almayı beklediklerini belirtti. Nesirky bir soru üzerine Genel Sekreter Ban'ın yüksek düzeyli toplantıya katılacak bakanlarla ikili görüşmelerde de bulunabileceğini bildirdi. BM kulislerinde Genel Kurul Başkanı Dr. Ali Treki başkanlığında düzenlenecek toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da katılmasının beklendiği konuşuluyor.