-Sel bile eylemcileri vazgeçiremedi DUBLİN (A.A) - 25.10.2011 - İrlanda'nın başkenti Dublin'de 8 Ekim'de başlatılan "Dame Caddesi'ni İşgal Et" sivil girişimine destek verenler eylemlerini sürdürüyor. Kent merkezindeki işlek caddelerden Dame üzerindeki İrlanda Merkez Bankası önüne kurulan "çadır kent", her geçen gün yeni katılımcıların eklenmesiyle büyüyerek binanın çevresini sarmaya başlıyor. Başkentin pek çok mahallesinde sele neden olan yoğun yağışın ardından dün gece yarısı çadırlarına çekilen eylemciler, zorlu kış koşullarının habercisi bir günü daha geride bırakmış görünüyor. Her gün belirli saatlerde açıklama yaparak seslerini duyurmaya çalışan ve hava durumunun giderek kötüleşmesine rağmen "kalabildiğimiz kadar buradayız" diyen eylemcilere halk da erzak ve giyecek yardımında bulunarak destek olmaya çalışıyor. ABD'deki "Wall Street'i İşgal Et" girişimi etrafında örgütlenen gruplarla dayanışma sergilemek üzere başlatılan "Dame Caddesi'ni İşgal Et" girişiminin dört temel mesajı var: eylemciler, "AB ve IMF'nin İrlanda'nın iç işlerinden uzak durmasını, özel borçların yükünün İrlanda halkının omuzlarına yüklenmemesini, ülkenin gaz ve petrol rezervlerinin mülkiyetinin İrlanda halkına iade edilmesini ve gerçek bir katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesini" istiyor. Dünya çapındaki benzer girişimleri Irish Times'a değerlendiren İrlandalı gazeteci Davin O'Dwyer'a göre, "işgal" eylemleri, yeni yasalar ve reformlar getirmeyecek bile olsa, "protestonun kendisinin meşrulaştırılması" açısından büyük önem taşıyor. İnternetteki sosyal paylaşım siteleri üzerinden organize edilen "Dame Caddesi'ni işgal et" girişimi çerçevesinde cumartesi günü Dublin'de yürüyüş düzenlenmiş, gösterilere 2000'e yakın kişi katılmıştı.