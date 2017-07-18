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Sel baskını nedeniyle kapatılan Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

İstanbul Valiliği vatandaşları trafiğe özel araçlarıyla çıkmamaları konusunda da uyardı

18 Temmuz 2017 14:25

Metrekaraye 65 kilogram yağışın düştüğü İstanbul'da sel baskını nedeniyle kapatılan Avrasya Tüneli trafiğe açıldı.

Şiddetli yağış metro ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Atatürk Havalimanı-Yenikapı metrosu sel baskınından dolayı sadece Atatürk Havalimanı ile Bakırköy arasına kadar işliyor.

İstanbul Valiliği vatandaşları trafiğe özel araçlarıyla çıkmamaları konusunda da uyardı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Asya - Avrupa yönünde tünel öncesi yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik akışı henüz sağlanamamaktadır.

Tünel içinde su birikmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

 

 

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