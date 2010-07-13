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Dünya

Sel 17 milyon kişiyi etkiledi

Sellerle boğuşan Çin'de 50'den fazla kişi öldü. Onbinlerce ev yıkıldığı ve hasar gördüğü için selden etkilenenlerin sayısı 17 milyonu buldu.

13 Temmuz 2010 03:00

T24 - Sellerle boğuşan Çin'de 50'den fazla kişi öldü. Onbinlerce ev yıkıldığı ve hasar gördüğü için selden etkilenenlerin sayısı 17 milyonu buldu.
    
Avrupa yüksek sıcaklıklarla boğuşurken, Çin tarihinin en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya.

Ülkenin orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

50'den fazla kişi hayatını kaybederken, 15 kişi kayboldu.

9 eylatte 42 bin ev yıkılırken, 120 bin ev hasar gördü. Sellerden etkilenlerin sayısı 17 milyonu buldu.

Kurtarma çalışmalarında kullanılan bazı araçlar da sele kapıldı.

Onlarca kişinin öldüğü sellerde, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Zira çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

Çin'de geçen ay meydana gelen sel ve toprak kaymalarında, en az 400 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin ulusal meteoroloji merkezi, şiddetli yağışların bir hafta daha süreceği uyarısında bulunuyor.

 

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