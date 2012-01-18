-Sektörün gücü yeter İSTANBUL (A.A) - 18.01.2012 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yerli otomobil üretimiyle ilgili olarak, ''Eğer FIAT ve TOFAŞ Türkiye'de böyle bir ortaklığı tesis etmek, tasarımı Türkiye'de yapılmak, önemli parçaları Türkiye'de üretilmek ve Türkiye'den bir marka ve modeli Türkiye ve dünya pazarlarına sunmak üzere anlaşmışlarsa bundan büyük bir mutluluk duyarız'' dedi. Ergün, İstanbul Ticaret Üniversitesinde düzenlenen ''Girişimcilik Konferansı'' ve İktisadi Araştırmalar Vakfı ödül törenin ardından basın mensuplarının yerli otomobille ilgili sorularını yanıtladı. Otomobil sektörünün Türkiye'deki durumuyla ilgili önceden çok kapsamlı açıklamalar yaptıklarını ve bu dönemde hükümet programında da ifade ettikleri gibi bu kadar güçlü olan bir sektörün merkezine mutlaka yeri bir marka ve yeni model otomobiller koymak icap ettiğini söylediklerini anımsatan Ergün, ''Bunun için gereken destek ve teşvik mekanizmalarını da oluşturuyoruz'' dedi. Bunu sektörle de değişik zamanlarda bir araya geldiklerinde ifade ettiklerini belirten Ergün, sektörden bu konularda sıcak mesajlar da aldıklarını, bu sıcak mesajların yavaş yavaş somutlaştığını görmekten de memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ergün, şunları kaydetti: ''Bunun çok değişik yolları, çok değişik modelleri olabilir, çünkü baştan beri ifade ettiğimiz sektör her türlü yatırımı yapabilecek güce sahiptir. Hem ekonomik güce sahiptir hem teknolojik birikime sahiptir hem de yetişmiş insan gücüne sahiptir. Bunu yaparken bir girişimci de tek başına bunu yapabilir ya da Türkiye'de bu sektörde olanlar veya sektöre yeni girmek isteyenler bir araya gelip de yapabilirler veya uluslararası sermaye ile işbirliği şeklinde de yapılabilir. Önemli olan Türkiye'den yeni bir marka ve model çıkarmaktır. Bu marka ve modelin çıkarılması için değişik yöntemler uygulanabilir. Eğer FIAT ve TOFAŞ Türkiye'de böyle bir ortaklığı tesis etmek, tasarımı Türkiye'de yapılmak, önemli parçaları Türkiye'de üretilmek ve Türkiye'den bir marka ve modeli Türkiye ve dünya pazarlarına sunmak üzere anlaşmışlarsa bundan büyük bir mutluluk duyarız.'' Gördükleri kadarıyla gelişmenin bundan ibaret olmadığını belirten Ergün, ''Başka firmalar da konunun üzerinde çalışmaktadırlar. Eminim, Türkiye önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde sadece bir markayı değil birden fazla markayı ve modelleri piyasaya sunabilecek imkan ve kabiliyete sahiptir. Bunu görüyoruz, bundan da memnuniyet duyuyoruz'' diye konuştu.