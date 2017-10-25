'Sektörün en ağır' mermer fuarı açıldı

Hüseyin TÜCCAR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA 3. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, kapılarını açtı. 28 Ekim\'e kadar açık kalacak fuarın \'sektörün en ağır fuarı\' olduğu belirtildi.

TÜYAP Bursa tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Bu yıl 20 binin üzerinde sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturan fuar, 60 bin metrekare kapalı alanda kuruldu. Sektörün yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir köprü olarak nitelendirilen fuara 15 ülkeden 215 firma katıldı. Türk doğal taş sektörünün dünya pazarında söz sahibi olmasının hedeflendiği fuarda, ağırlıkları 10 tondan 26 tona kadar değişen, toplam 50 bin ton ağırlığında 2 bin blok mermer, 7 kapalı salon ve açık alanda sergilenecek.

Açılış töreninde konuşan TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Uluslararası Blok Mermer Fuarı\'nın her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek, \"Bu sene katılımcı firma olarak geçen yıla oranla yüzde 20\'lik bir büyüme var. Fuarda 2 bine yakın blok mermer sergilenecek. Fuar sektörün en ağır fuarı niteliğinde. Fuarımızda sergilenen blok mermerin ağırlığı da 50 bin tonu buluyor. Tonu 200 dolardan 4 bin dolara kadar değişen ürünler var. Şu anda 40 ülkeden ziyaretçilerimiz var, satışlar başlamış durumda \" dedi.

Türkiye\'nin mermerde dünyanın en iyileri arasında yer aldığına dikkat çeken Vali İzzettin Küçük ise \"Bizim doğalgazımız ve petrolümüz yok ama krom, bakır, kömür, linyit ve mermer gibi değerli madenlerimiz var ve Bursa mermercilikte çok iddialı şehir. Bu fuarları geleceğin müjdesi olarak görüyorum\" diye konuştu.

Törene katılan Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ise Türkiye\'nin hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, \"Bursa\'nın ihracatı, ithalatından daha fazla. Bursa, vagon değil, ekonomimizin lokomotifi illerinden\" ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise konuşmasında, \"Mermer sektörünün 2 milyar dolar ihracatı var. 2018 hedefimiz ise 2.5 milyar dolar. 2023 yılında ise 7 milyar dolarlık hedefimiz var. Sektörde büyüme iyi ama daha fazla büyüyeceğiz. Madencilik ve mermer sektörünün çok büyük bir ekonomik değeri var\" değerlendirmesinde bulundu.

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ise 148 firmanın ürünlerini sergilediği fuara, bu yıl 215 firmanın katıldığını belirterek, sergilenen ürün sayısının ise 2 bine çıktığını söyledi.

Fuar, 28 Ekim gününe kadar açık kalacak.



FOTOĞRAFLI