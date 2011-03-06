-SEKTÖRLERİN "REKABET FOTOĞRAFLARI" ÇEKİLECEK ANKARA (A.A) - 06.03.2011 - Rekabet Kurumu, sağlık, eğitim, ulaştırma, enerji, kamu ihalelerinin aralarında yer aldığı, ekonominin bütün sektörlerinin rekabet açısından mercek altına alındığı ''Rekabet Raporu'' yayımlayacak. Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumunun ilk yıllarında bazı sektörlerden daha çok şikayet gelirken, bugünkü aşamada, aynı sektörlerden nispeten az şikayetle muhatap olduklarını belirtti. Kaldırımcı, kurumun 4054 Rekabet Kanununa aykırı davranan şirketlere verdiği cezaların ve aldığı kararların bazı sektörlerde rekabet duyarlılığının oluşmasına neden olduğuna dikkati çekti. Rekabet Kurumunun yeni dönemde ekonominin ''arka sokakları'' denilen, fazla gözönünde bulunmayan kamuoyunun da fazla dikkati çekmeyen alanları belirleyerek bunları rekabet açısından değerlendireceklerini bildiren Kaldırımcı, şunları kaydetti: ''2011 yılı sonu itibariyle, rekabeti açısından Türk ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin toplu değerlendirme raporu hazırlayacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız 2011 yılı için bütün dairelerimiz ekonominin ulaşabildiği bütün alanlarına dönük rekabetçi tespit yapmaya çalışacaklar yıl sonu itibariyle veya 2012 başı itibariyle kamuoyuyla paylaşacağız. Bunu şimdiye kadar çok ön planda olmayan, şikayet şeklinde bize intikal etmeyen ama bilgi sahibi olmamız gereken alanların da olup olmadığını da öğrenmek amacıyla yapıyoruz. Bu manada topyekün bir tarama yapmak çok zor. Yıllar içinde ekonominin bütün alt sektörleri itibariyle böyle bir değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bizim gibi bir kurumun da böyle bir sorumluluğu vardır'' -BAŞARILI ÜLKELERİN BENZER ÇALIŞMALARI REFERANS ALINACAK- Rekabet Raporunun ilkinin 2011 sonunda yayımlanacağını bildiren Kaldırıcı, bundan sonra da her yıl raporu yayımlamayı hedeflediklerini söyledi. Tespitlerinin, gözlemlerinin ve önerilerinin bu raporlar içinde bulunulacağına işaret eden Kaldırımcı, raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını, politik, bürokratik çevrelere göndereceklerini sivil toplum kuruluşları, teşebbüs birliklerinin de bundan haberdar edileceğini kaydetti. Raporları hazırlarken, bazı ülkelerin başarılı benzer kurumlarının çalışmalarını da inceleyeceklerini anlatan Kaldırımcı, şöyle devam etti: ''Çok başarılı bazı kurumlar var, dünyada ABD ve İngiltere başı çekiyor. Daha sonra Orta Avrupa'da, Almanya, Fransa gibi ülkeler AB içinde öne çıkıyor. Biz o ülkelerdeki çalışmaları, o ülkelerdeki benzer kurumların performansını gözönüne alıcağız. Bu anlamda onların yaptığı çalışmaların ciddi referans kaynağı olacak en azından metodoloji açısından. Nasıl bir format içinde ne tür başlıklar altında böyle bir çalışmayı yaptılar, başka ülkelerde neler yapılmış onları araştıracağız.'' -TÜM SEKTÖRLER TOPLU DEĞERLENDİRMEYE TABİ OLACAK- Ekonominin sektörlerini toplu değerlendirmeye tabi tutacaklarını belirten Kaldırımcı, bu kapsamda, sağlık, eğitim, kamu ihaleleri, ulaştırma, enerji gibi başlıklarda sektörlerin ülke ekonomisinde rekabetçi açıdan arz ettiği görünüm veya mevcut tablosunun ortaya konulacağını kaydetti. Rekabet Kurumu Başkanı Kaldırımcı, ''Yani bir anlamda sektörlerin rekabetçi anlamda fotoğrafını çekeceğiz'' dedi.